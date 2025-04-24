Bakan Şimşek, ABD'li Mevkidaşı Bessent ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Washington'da görüştü. Bakan Şimşek, Türkiye'deki ekonomi programına ilişkin bilgi verdiği Bakan Bessent ile Suriye hakkında da konuştu.

Bakan Şimşek, ABD'li Mevkidaşı Bessent ile Görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları için gittiği ABD'deki temaslarına devam ederken, başkent Washington'da ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile de bir görüşme yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, "yapıcı" bir havada gerçekleştiği belirtildi.

'EKONOMİ PROGRAMIMIZI ANLATTIK'

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ı temsilen Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin çok boyutlu olarak ilerlemesi üzerinde durulduğu ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi:

"Bu bağlamda, tarafımızca yatırım ve ticaret, ulaştırma ve enerji alanlarındaki işbirliği fırsatlarına değinilmiş, savunma sanayii alanında işbirliğinin geliştirilmesini teminen mevcut kısıtlamaların kaldırılmasının önemi vurgulanmıştır. Türkiye'de yürütülen ekonomik istikrar programı hakkında bilgi verilmiştir.

'SURİYE'YE YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI İSTEDİK'

Görüşmede, ayrıca bölgesel barış ve istikrarın tesisi için Türkiye ve ABD tarafından atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Bu bağlamda, tarafımızca Suriye'ye karşı uygulanan yaptırımların kaldırılması lüzumuna işaret edilmiş, Ukrayna'da ateşkes sağlanması ve barışa ulaşılması için Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar izah edilmiştir."

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Kaynak: AA

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