Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? (24 Nisan Perşembe Güncel Döviz Kurları)

Vatandaşlar, iç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de sürüyor..

İşte 24 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Yeni günde Dolar/TL 38,2928 (alış) 38,3394'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla

43,6414 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi