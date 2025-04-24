Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? (24 Nisan Perşembe Güncel Döviz Kurları)

Yatırımcılar ve vatandaşlar iç ve dış piyasaya hakim olmak için altın ve döviz kurundaki son ve güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne kadar? İşte 24 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Dolar Kaç TL Oldu, Euro Ne Kadar? (24 Nisan Perşembe Güncel Döviz Kurları)

Vatandaşlar, iç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimleri yakından takip ediyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de sürüyor..

İşte 24 Nisan 2025 Perşembe gününe ilişkin dolar ve Euro fiyatları...

Yeni günde Dolar/TL 38,2928 (alış) 38,3394'ten (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
43,6414 TL seviyelerinde seyrediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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