Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerindeki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Şimşek, mayıs ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, bir önceki aya göre ise 0,5 puan düşerek yüzde 25,1’e gerilediğini açıkladı.

24 ay sonrası enflasyon beklentisinin yıllık bazda 3,6 puanlık bir iyileşme gösterdiğini belirten Şimşek, bu beklentinin nisana göre ise sınırlı bir artış sergilediğini ifade etti.

Açıklamasında kararlı dezenflasyon politikalarına vurgu yapan Bakan Şimşek, "Son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Şimşek, ılımlı seyreden emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içindeki finansal koşulların enflasyonla mücadeleyi desteklediğini belirterek, ekonomi yönetiminin bu süreçteki kararlılığını bir kez daha yineledi.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."

Kaynak: Haber Merkezi