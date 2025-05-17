Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 25,1’e gerilediğini açıkladı. Kararlı dezenflasyon politikalarının meyve verdiğini belirten Şimşek, küresel ve yerel gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu vurguladı.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerindeki olumlu gelişmelere dikkat çekti. Şimşek, mayıs ayında 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, bir önceki aya göre ise 0,5 puan düşerek yüzde 25,1’e gerilediğini açıkladı.

24 ay sonrası enflasyon beklentisinin yıllık bazda 3,6 puanlık bir iyileşme gösterdiğini belirten Şimşek, bu beklentinin nisana göre ise sınırlı bir artış sergilediğini ifade etti.

Bakan Mehmet Şimşek'ten Enflasyon Mesajı - Resim : 1

Açıklamasında kararlı dezenflasyon politikalarına vurgu yapan Bakan Şimşek, "Son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Şimşek, ılımlı seyreden emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içindeki finansal koşulların enflasyonla mücadeleyi desteklediğini belirterek, ekonomi yönetiminin bu süreçteki kararlılığını bir kez daha yineledi.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Mayısta 12 ay sonrası enflasyon beklentisi geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 8,2 puan, aylık 0,5 puan iyileşerek yüzde 25,1’e geriledi. 24 ay sonrası beklenti ise yıllık 3,6 puan iyileşirken nisana göre sınırlı arttı. Dezenflasyonu önceliklendiren kararlı politikalarımız sayesinde son dönemde yaşanan küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisinin geçici olduğunu değerlendiriyoruz. Ilımlı emtia fiyatları, azalan küresel belirsizlikler ve yurt içi finansal koşullar enflasyonla mücadelemizi destekliyor."

Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese ZorunluMehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese ZorunluEkonomi

Bakan Şimşek Açıkladı! Kamu İhalelerinde Yeni Dönem Başlıyor, Tarih VerildiBakan Şimşek Açıkladı! Kamu İhalelerinde Yeni Dönem Başlıyor, Tarih VerildiEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Şimşek Enflasyon Ekonomik kriz
Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi Her Gün Bir Bardak Kefir İçmenin Vücuda 5 Önemli Etkisi
Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili Evdeki Böcek ve Karıncaları Anında Yok Ediyor! Sirke ve Karbonattan 100 Kat Daha Etkili
Otomotiv Devi Piyasayı Ters Köşe Yaptı! Tozu Dumana Katacak Otomotiv Devi Piyasayı Ters Köşe Yaptı! Tozu Dumana Katacak
600 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı! Parası Olan Yaşadı 600 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı! Parası Olan Yaşadı
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak Elektrik Faturası Hesaplaması Sil Baştan Değişiyor: Sayaçlar Artık Böyle Okunacak
ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat! ATM'lerdeki Kırmızı Tuşun Gizli Tüyosu: Nakit Para Çekerken Dikkat!
Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak Altında 6 Ay Sonra Bir İlk! Altın Sahipleri Hop Oturup Hop Kalkacak
Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu Mehmet Şimşek Talimat Verdi: Sessiz Sedasız Yürürlüğe Girdi! Artık 81 İlde Herkese Zorunlu
Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor Trafik Sıkıştığında Yapın, Durduğunuz Yerde Cebiniz Yanmasın! Akaryakıtta Büyük Tasarruf Sağlıyor