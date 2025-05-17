Otomotiv Devi Piyasayı Ters Köşe Yaptı! Tozu Dumana Katacak

Otomotiv devi Mazda, yakıt cimrisi modelini piyasaya sürdü. Otomotiv piyasası, bu modelle resmen sarsıldı.

Otomotiv Devi Piyasayı Ters Köşe Yaptı! Tozu Dumana Katacak


Elektrikli otomobil akımının hızla yayıldığı küresel otomotiv sahnesinde Japon üretici Mazda, ters köşe bir stratejiyle dikkatleri üzerine çekti. 2025 model CX-30 SUV'u içten yanmalı 2.5L Skyactiv-G benzinli motorla sunan Mazda, elektrikli ve hibrit seçeneklerin yoğunlaştığı pazarda, sadelik ve sürüş keyfini öne çıkaran bir alternatif yaratmayı amaçlıyor.

Otomotiv Devi Piyasayı Ters Köşe Yaptı! Tozu Dumana Katacak - Resim : 1

MODELİN ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Geliştirilen motor, turbo ve hibrit sistemlerden uzak durarak doğal sürüş deneyimi ve doğrudan gaz tepkisi sunuyor. Ortalama 100 km’de 6.8 litre yakıt tüketimiyle verimli kullanım sağlayan araç, 154 g/km CO₂ salımıyla çevre cezalarının dışında kalmayı başarıyor.

Mazda'nın ikonik “Kodo” tasarım diliyle şekillendirilen yeni CX-30, modern iç mekân detayları, akıcı dış hatları ve 8.8 inç ekranla donatılmış sürücü odaklı kokpitiyle hem estetik hem de ergonomi sunuyor.

Otomotiv Devi Piyasayı Ters Köşe Yaptı! Tozu Dumana Katacak - Resim : 2

FİYATI NE KADAR OLACAK?

31 bin dolar(yaklaşık 1 milyon 204 bin lira) başlangıç fiyatıyla tanıtılan bu modelin satış tarihi netleşmemişken, Mazda’nın 2023 yılında Türkiye pazarından çekildiği ancak yedek parça hizmetlerine devam ettiği bilgisi de dikkat çekiyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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