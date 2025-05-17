Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yemek Kartları Marketlerde Kullanılmaya Devam Edecek mi?
Yemek kartlarının market alışverişlerinde geçerli olup olmayacağı sorusu uzun süredir çalışanların gündemindeydi. Konuya son noktayı Danıştay koydu. Yüksek yargı, yemek kartlarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim muafiyeti kapsamında değerlendirilmeye devam edeceğine hükmetti.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren yemek kartları, özellikle uzaktan ve hibrit çalışma sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte esnek kullanım beklentisiyle yeniden tartışma konusu olmuştu. Yemek Kartı Hizmetleri Derneği’nin de gündeme taşıdığı konuya ilişkin alınan kararla, uygulamadaki muğlaklık ortadan kaldırıldı.
YEMEK KARTIYLA MARKET ALIŞVERİŞİNDE SGK KESİNTİSİ OLUR MU?
Danıştay, yemek kartlarının yalnızca restoran ve kafelerle sınırlı olmadan, market ve diğer gıda temini yapan işletmelerde de kullanılmasının, bu kartların yardım niteliğini ortadan kaldırmadığını vurguladı. Dolayısıyla yemek kartı ödemeleri, SGK açısından primden muaf tutulmaya devam edecek.
MUAFİYET DEVAM EDİYOR
Alınan bu karar, yemek kartlarının kullanım alanını genişletirken aynı zamanda çalışanların maaşlarına ek yük getirecek bir SGK kesintisinin de önüne geçiyor. Marketlerde yapılan alışverişler, artık tıpkı lokantalarda olduğu gibi kartla yapılabilecek ve işverenler bu harcamalar için ek prim ödemek zorunda kalmayacak.
ÇALIŞANLARIN KAFASINDAKİ SORU NETLİK KAZANDI
Danıştay’ın bu kararıyla birlikte çalışanların uzun süredir merak ettiği “Yemek kartları marketlerde geçerli olacak mı, SGK kesintisi yapılacak mı?” soruları da yanıtını buldu. Artık yemek kartları hem esnek şekilde kullanılabilecek hem de SGK prim muafiyeti koruma altında olacak.
YENİ DÖNEMDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Uzmanlar, Danıştay’ın bu kararıyla birlikte yemek kartlarının işverenler ve çalışanlar için avantajlı bir yan hak olarak önemini koruyacağını belirtiyor. Bu durum, hem çalışanların alım gücüne katkı sağlayacak hem de işverenlerin ek maliyet yükü yaşamadan bu uygulamaya devam etmesine olanak tanıyacak.