Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yemek Kartları Marketlerde Kullanılmaya Devam Edecek mi?

YENİ DÖNEMDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Uzmanlar, Danıştay’ın bu kararıyla birlikte yemek kartlarının işverenler ve çalışanlar için avantajlı bir yan hak olarak önemini koruyacağını belirtiyor. Bu durum, hem çalışanların alım gücüne katkı sağlayacak hem de işverenlerin ek maliyet yükü yaşamadan bu uygulamaya devam etmesine olanak tanıyacak.