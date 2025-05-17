600 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı! Parası Olan Yaşadı

Bankaların vadeli mevduat faiz oranlarında yukarı yönlü hareket hız kazandı. Merkez Bankası’nın politika faizini artırması ve TL mevduatları teşvik eden yeni uygulamalar, yatırımcıların ilgisini yeniden Türk Lirası’na çevirdi. Faiz oranlarındaki bu yükselişle birlikte, özellikle 600 bin TL gibi yüksek tutarda yapılan yatırımların getirisi dikkat çekici seviyelere ulaştı.

FAİZLER SON 4 AYIN ZİRVESİNDE

TL’ye dönüşü teşvik eden adımlar ve sıkı para politikaları doğrultusunda vadeli mevduat faizleri son aylarda hızla yükseldi. 17 Mayıs 2025 itibarıyla bazı bankalarda 32 günlük mevduat faiz oranı yüzde 53’e kadar çıktı.

600 BİN TL'NİN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ NE KADAR?

Faiz oranlarındaki artışla birlikte 600 bin TL’lik yatırım yapan vatandaşların 32 günde elde edebileceği kazanç bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. İşte güncel oranlara göre 600 bin TL’nin vade sonu getirileri:

Fibabanka (%53): 623.698 TL → Kazanç: 23.698 TLTürkiye Finans (%53): 623.698 TL → Kazanç: 23.698 TL

TEB / Alternatif Bank (%52): 623.250 TL → Kazanç: 23.250 TL

ING / QNB Finansbank / Odea (%51): 622.803 TL → Kazanç: 22.803 TL

DenizBank / Getir Finans (%50): 622.356 TL → Kazanç: 22.356 TL

Yapı Kredi (%49): 621.909 TL → Kazanç: 21.909 TL

Akbank (%48,5): 621.685 TL → Kazanç: 21.685 TL

Garanti BBVA (%48): 621.462 TL → Kazanç: 21.462 TL

N Kolay / On Plus (%47): 621.015 TL → Kazanç: 21.015 TL

Enpara (%42,5): 619.003 TL → Kazanç: 19.003 TL

Halkbank (%42): 618.779 TL → Kazanç: 18.779 TL

İş Bankası (%39,5): 617.661 TL → Kazanç: 17.661 TL

Vakıf Katılım (%34,29): 615.332 TL → Kazanç: 15.332 TL

Ziraat Bankası (%33): 614.755 TL → Kazanç: 14.755 TL

Kaynak: Haber Merkezi