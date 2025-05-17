Yakıt Cimrisi Hibrit Modeller Listelendi: Duyanlar Bayilere Akın Etti

Geleneksel benzinli ya da dizel araçlara kıyasla hibrit otomobiller, hem içten yanmalı motoru hem de elektrik desteğini bir arada sunarak yakıt tüketimini minimum seviyelere indiriyor. 100 kilometrede 4.0 litrenin altında yakıt harcayan modeller, bu alandaki en iddialı seçenekler olarak öne çıkıyor.

YAKIT VERİMLİLİĞİNDE LİDER MODELLER

Toyota, Honda, Hyundai, Kia, Renault ve Ford gibi markaların hibrit segmentteki modelleri, hem teknolojik donanımları hem de düşük tüketimleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, yakıt performansıyla öne çıkan o modeller:

Kia Niro Hybrid – 3.8 L/100 km: Listenin en cimrisi, sürüş konforu ve şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Honda Jazz e:HEV – 4.0 L/100 km: Kompakt boyutlarına rağmen etkileyici bir performans sunuyor.

Hyundai Ioniq Hybrid – 4.1 L/100 km: Aerodinamik yapısıyla yakıt tasarrufunu destekliyor.

Toyota Corolla Hybrid – 4.3 L/100 km: Toyota’nın güvenilirliğiyle birleşen hibrit teknolojisi.

Renault Clio E-Tech Hybrid – 4.3 L/100 km: Fransız markanın şehir içi kullanım için ideal seçeneği.

Toyota Prius – 4.4 L/100 km: Hibrit teknolojisinin öncülerinden, hâlâ güçlü bir oyuncu.

Ford Puma EcoBoost Hybrid – 4.7 L/100 km: Diğer modellere kıyasla biraz daha yüksek tüketime sahip olsa da performansı göz ardı edilemez.

Kaynak: Haber Merkezi