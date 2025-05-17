19 Mayıs Bankalar Açık mı, Kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Bankalar Tatil mi, EFT ve Havale Yapılır mı?

19 Mayıs 2025’te bankada işi olanlar dikkat! Pazartesi günü banka şubeleri açık mı, kapalı mı? Resmi tatil kapsamındaki bu özel günde vatandaşları yakından ilgilendiren detaylar belli oldu…

19 Mayıs Bankalar Açık mı, Kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Bankalar Tatil mi, EFT ve Havale Yapılır mı?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yaklaşırken, resmi kurumların ve özellikle bankaların çalışma durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankacılık işlemlerini planlayanlar için "19 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı, kapalı mı?", "19 Mayıs Pazartesi bankalar tatil mi, EFT ve Havale yapılır mı?" sorusu şimdiden araştırılmaya başlandı.

19 MAYIS 2025 BANKALAR TATİL Mİ?

2025 yılında 19 Mayıs, pazartesi gününe denk geliyor ve her yıl olduğu gibi bu özel gün, resmi tatil kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle kamu kurumları, okullar ve bankalar da dahil olmak üzere birçok resmi kurum kapalı olacak.

19 Mayıs Bankalar Açık mı, Kapalı mı? 19 Mayıs Pazartesi Bankalar Tatil mi, EFT ve Havale Yapılır mı? - Resim : 1

19 MAYIS 2025’TE BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, bankalar resmi tatil nedeniyle kapalı olacak. Yani, fiziksel banka şubeleri o gün hizmet vermeyecek. Herhangi bir bankacılık işlemini şubeden gerçekleştirmek isteyen vatandaşların bu tarihi dikkate alması gerekiyor.

19 MAYIS 2025'TE EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

Her ne kadar şubeler kapalı olsa da bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri üzerinden 7 gün 24 saat işlem yapılabilecek. Ancak dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var: EFT ve havale gibi bankalar arası para transferleri, yalnızca mesai günlerinde gerçekleştiğinden, 19 Mayıs'ta yapılan işlemler 20 Mayıs Salı günü işleme alınacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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Banka 19 Mayıs 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
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