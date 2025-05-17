28 Yıl Sonra Bir İlk! Fed Toplu İşten Çıkarma Kararı Aldı

ABD Başkanı Donald Trump ve yardımcılarından Elon Musk'ın uzun süredir eleştirilerde bulunduğu ve faiz politikasını eleştirdiği ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, radikal bir karar aldı. Powell, önümüzdeki birkaç sene içinde çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmayı planladığına dair bir mail gönderdi.

Financial Times tarafından yayımlanan bilgilendirme mailinde Fed Başkanı, personeline "Önümüzdeki birkaç sene içinde genel personel sayımız bugünden itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında azalacak. Fed kamu kaynaklarının dikkatli ve sorumlu bir yöneticisi olarak bütçeyi misyon odaklı bir hale getirmekle yükümlü" bilgisini verdi.

1997'DEKİ İŞTEN ÇIKARMALARI HATIRLATTI

Başkan Powell, Fed'in 31 Aralık 2027 itibarıyla emekli olma hakkını kazanan yönetim kurulu çalışanlarına da gönüllü istifa programı sunacağını bildirdi. Gönüllü istifa teklifinin sadece yönetim kurulu çalışanları için yürürlüğe gireceği, yüzde 10'luk işten çıkarmanın ise Fed sisteminin tamamına uygulanacağını belirtti.

Toplamda 24 bin çalışanı olan Fed'in en son 1997'de personel azaltmayı denediğini hatırlatan Powell, "Mevcut deneyimler, herhangi bir kuruluşun personel ve kaynaklarını periyodik olarak tekrar gözden geçirmesinin doğru olduğunu gösteriyor. Aynı bilinçli ve kasıtlı ruhla bunu tekrar yapmanın zamanının geldiğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi