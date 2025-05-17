Gmail Hesabızın Karıştırıldığını Gösteren 2 Kritik İşaret

Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen Google hesapları, sadece e-postalarımızı değil, seyahat planlarımızdan banka bilgilerine kadar pek çok hassas veriyi barındırıyor. Ancak Gmail hesabınız kötü niyetli kişilerin eline geçerse, dijital dünyanız büyük bir riske girebilir.

Google, kullanıcıların bu tür tehditlere karşı önlem alabilmesi için bazı uyarı işaretlerine ve koruma yöntemlerine dikkat çekiyor. Peki Gmail hesabınıza başka birinin girdiğinin kritik göstergeleri nelerdir? İşte ilk 2 belirtisi:



TANINMAYAN CİHAZDAN OTURUM AÇMA GİRİŞİMİ

Google hesabınızda oturum açıldığında, hangi cihazın, nereden ve ne zaman bağlandığını görebilirsiniz. Eğer tanımadığınız bir konum veya cihaz görüyorsanız, bu durum hesabınızın ele geçirilmiş olabileceğinin açık bir göstergesidir.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK BİLDİRİMLERİ

Google, hesabınızda olağan dışı bir etkinlik tespit ettiğinde sizi e-posta veya bildirim yoluyla uyarır. Eğer “Bilinmeyen bir cihazdan oturum açıldı” gibi bir uyarı aldıysanız, hemen harekete geçmeniz gerekir.

MAİL HESABINIZA İZİNSİZ GİRİŞ YAPILDIĞINI NASIL ANLARSINIZ?

Google, kullanıcıların hesap etkinliklerini kontrol edebilmesi için kapsamlı bir güvenlik paneli sunuyor. İzinsiz erişimi tespit etmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

Google hesabınıza giriş yapın ve sağ üstteki profil fotoğrafınıza tıklayın.

Açılan pencereden “Google Hesabınızı Yönetin” seçeneğine gidin.

“Güvenlik” sekmesini açın ve “Son Güvenlikle İlgili Etkinlik” bölümüne tıklayın.

Buradan, hesabınıza hangi cihazlardan, ne zaman ve nereden erişildiğini detaylı şekilde görebilirsiniz.

Aynı sekmeden “Cihazlarınız” > “Cihazları Yönet” yolunu izleyerek son 28 gün içinde hesabınıza erişmiş tüm cihazları inceleyebilirsiniz.

Tanımadığınız bir cihaz görmeniz durumunda, “Şüpheli etkinlik mi fark ettiniz?” seçeneği ile tüm oturumları kapatabilir ve ardından şifrenizi derhal değiştirebilirsiniz.

MAİL HESABINIZI NASIL KORURSUNUZ?

Gmail hesabınızı korumak için yalnızca şüpheli hareketleri izlemek yetmez; güçlü bir güvenlik altyapısı da oluşturmanız gerekir. İşte alınması gereken başlıca önlemler:

1. Güçlü Bir Şifre Kullanın

En az 10 karakterden oluşan, büyük-küçük harf, sayı ve sembol içeren karmaşık parolalar tercih edin.

Adınız, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgileri parolanızda kullanmayın.

“123456”, “qwerty” gibi yaygın şifrelerden kesinlikle kaçının.

Aynı şifreyi farklı hesaplarda kullanmayın ve düzenli aralıklarla değiştirin.

2. Parola Yöneticisi Kullanın

Google, parolalarınızı güvenli şekilde saklayabilmeniz için şifre yöneticisi uygulamaları kullanmanızı öneriyor.

3. İki Adımlı Doğrulamayı Etkinleştirin

İki faktörlü kimlik doğrulama (2FA), şifreniz ele geçirilse dahi hesabınıza erişimi neredeyse imkânsız hale getirir. Bu özelliği etkinleştirmek için:

“Google Hesabınızı Yönetin” > “Güvenlik” > “İki Adımlı Doğrulama” yolunu izleyin.

SMS, Google Authenticator veya fiziksel güvenlik anahtarı gibi ikinci bir doğrulama yöntemi belirleyin.

Kaynak: Haber Merkezi