Elektrikli İkinci El Otomobil Pazarında Fren Etkisi: Araç Almayı Düşünenler Dikkat

Alman merkezli otomotiv teşhis sistemleri firması Carly, tüketicilerin bu endişelerini azaltmak amacıyla ikinci el elektrikli araçlar için özel bir güvenilirlik derecelendirme sistemi geliştirdi. 2024 yılı verilerine göre Fransa’da trafikteki elektrikli otomobil sayısı 1,6 milyonu aşarken, ikinci el segmentinde de %54 oranında bir satış artışı yaşandı.

Fiyatlardaki %17,4’lük düşüş ise bu araçları her zamankinden daha cazip hale getiriyor. Buna rağmen, birçok alıcı özellikle batarya performansı ve araç elektroniği hakkında yeterli bilgiye ulaşamamanın etkisiyle satın alma kararını ertelemeyi tercih ediyor. Bu durum satış sürelerine de doğrudan yansıyor. İkinci el elektrikli araçlar, dizel modellere kıyasla yaklaşık iki kat daha uzun sürede alıcı bulabiliyor.

GÜVEN ENDEKSİ YAYIMLANDI

Sektörde arıza teşhis sistemleriyle tanınan Carly, Fransa’daki ikinci el elektrikli araçlara yönelik detaylı bir güven derecelendirme çalışması yayımladı. Bu sistem, batarya sağlığı, elektronik kontrol birimleri ve geçmiş kullanım verileri gibi unsurlar üzerinden araçların güvenilirliğini değerlendirmeyi hedefliyor.

Şirket yetkililerine göre bu adım, ikinci el pazarındaki belirsizlikleri azaltarak hem alıcıların içini rahatlatacak hem de araç sahiplerine araçlarını daha kısa sürede satabilme imkânı tanıyacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER DAHA AZ SORUN ÇIKARIYOR

Öte yandan Almanya’nın önde gelen otomobil kulübü ADAC tarafından paylaşılan veriler de elektrikli araçlara olan güveni artıracak nitelikte. Kurum, 2024 yılında Almanya’daki yollarda yaşanan yaklaşık 3,6 milyon arıza vakasını analiz etti. Elde edilen sonuçlar, elektrikli araçların içten yanmalı modellere göre daha az sorun çıkardığını ortaya koydu.

ADAC yetkilileri, bu yılın elektrikli taşıtların dayanıklılığı hakkında istatistiksel olarak anlamlı sonuçlara ulaşılan ilk yıl olduğunu vurgularken, ikinci el pazarında da bu tür verilerin yaygınlaşmasının kritik olduğunu ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi