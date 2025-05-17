Hasadı Zam Vurdu: Fiyatı 2 Katına Çıktı

Her geçen gün artan maliyetler, gıda sektöründe önemli ölçüde hissediliyor. Son olarak, uygun fiyatıyla vatandaşın çokça tercih ettiği leblebi de zamlardan nasibini aldı.

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Hasadı Zam Vurdu: Fiyatı 2 Katına Çıktı

Kuruyemiş tezgahlarının vazgeçilmez ürünü olan leblebi, bu yıl fiyatıyla da dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda uygun fiyatıyla öne çıkan leblebi, 2025 yılı itibarıyla neredeyse iki katı fiyatla satılıyor. Fiyat artışının temel nedeni ise, hammaddesi olan nohuttaki üretim maliyetlerinin ciddi şekilde yükselmesi.

Hasadı Zam Vurdu: Fiyatı 2 Katına Çıktı - Resim : 1

Türkiye’nin önemli nohut üretim merkezlerinden biri olan Yozgat’ta, bu artış en net şekilde hissediliyor. Hem tarla maliyetlerinin hem de işleme giderlerinin yükseldiğini belirten leblebi imalatçısı Orhan Dolangez, geçen yıl 75 ila 85 TL arasında satışa sundukları leblebinin bu yıl 130 ila 140 TL’ye ulaştığını ifade etti.

Hasadı Zam Vurdu: Fiyatı 2 Katına Çıktı - Resim : 2

GEÇEN YILA GÖRE FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Yozgatlı üretici Dolangez, özellikle çiftçilerin artan girdi maliyetleri nedeniyle nohut fiyatlarının da yükseldiğine dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl 45-60 TL aralığında aldıkları leblebilik nohudun bu yıl 100 TL’nin üzerinde fiyatlarla temin edildiğini vurgulayan Dolangez, "Geçen seneki fiyat biz perakende 75-85 lira bandına satıyorduk, bu sene fiyatımız 130-140 gibi fiyatlara satıyoruz" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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