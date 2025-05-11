Ne Altın Ne de Dolar, İslam Memiş En Çok Kazandıran Yatırımı Açıkladı! Rekor Kazandıracak

Ons altının son 4,5 ayda yüzde 38 değer kazandığını belirten İslam Memiş, ons fiyatının 3.000 dolara kadar gerileyebileceğini, 3.700 dolara kadar da çıkabileceğini ifade etti. Bu nedenle kısa vadeli değil, uzun vadeli yatırımların daha doğru olacağını savunan İslam Memiş, ons altında düşüş beklediğini ve ardından hızlı bir yükseliş yaşanabileceğini kaydetti. 2025 yılı için yatırım tercihinin ise gümüş olduğunu vurguladı.