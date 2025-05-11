Ne Altın Ne de Dolar, İslam Memiş En Çok Kazandıran Yatırımı Açıkladı! Rekor Kazandıracak
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının ardından 2025 yılı için yatırım stratejisini revize etti. Finansal piyasaları "karanlık bir tünel"e benzeten İslam Memiş, gram altınla ilgili beklentilerini güncellediğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
İslam Memiş, altın ile kripto paralar arasında ters korelasyon olduğuna işaret ederek, altın fiyatlarının düştüğü dönemlerde bitcoin’in değer kazandığını vurguladı. 2024’ün ilk çeyreğinde altının yükseldiğini, bitcoin’in ise baskılandığını aktaran İslam Memiş, önümüzdeki dönemde bitcoin’in direnç seviyelerini test edeceğini dile getirdi.
BİTCOİN İÇİN YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ DEVAM EDİYOR
Bitcoin için daha önce 94 bin ve 104 bin dolar seviyelerini hedef gösteren İslam Memiş, bu beklentilerini sürdürdüğünü belirtti. 85 bin dolardan ilk alımını gerçekleştirdiğini açıklayan İslam Memiş, bitcoin’in 75 bin dolara gerilemesi halinde ikinci alım yapmayı planladığını ifade etti.
Ancak bu seviyeye düşüş yaşanmadığı için iki kademeli alım fırsatını kullandığını söyledi. Yıl sonuna kadar 120 bin dolar seviyesini hedeflediğini belirten İslam Memiş, bitcoin’in 65 bin dolara gerilemesi durumunda ise yıl içerisindeki son alımını gerçekleştireceğini dile getirdi. Alt coin piyasasında ise eylül ayına kadar önemli bir hareketlilik beklemediğini ifade etti.
2025 İÇİN BELİRSİZLİKLER VE UZUN VADELİ YATIRIM UYARISI
Son beş ayda küresel piyasalarda olumlu bir gelişme yaşanmadığını belirten İslam Memiş, yatırımcıları uzun vadeli düşünmeye ve portföylerini çeşitlendirmeye çağırdı. Kasım 2024’ten bu yana 2025 yılına ilişkin risklere dikkat çektiğini ifade eden İslam Memiş, "Bugün geldiğimiz noktada öngörülemeyen bir karanlık tünelin içerisindeyiz. Riski dağıtan yatırımcılar doğru adımlar attı" dedi.
Kripto piyasasının yılın ilk çeyreğinde baskılandığını hatırlatan İslam Memiş, ABD başkanlık seçimleri sürecindeki vaatlerin bitcoin piyasasında ralli beklentisi oluşturduğunu, ancak bitcoin’in 109 bin dolara kadar gerilediğini aktardı. İkinci ve üçüncü çeyrekler için iyimser olduğunu vurgulayan İslam Memiş, dördüncü çeyrek için ise yeni bir değerlendirme yapılması gerektiğini kaydetti.
ALTINDAN UZAK DURUYOR, GÜMÜŞE YÖNELİYOR
Kendisini geleneksel yatırımcı olarak tanımlayan İslam Memiş, daha önce ons altın için 3.500 dolar, gram altın için 3.500 TL hedefi verdiğini ve bu hedeflerin dört ayda gerçekleştiğini hatırlattı. Ancak son 4-5 aydır altına yatırım yapmadığını belirten İslam Memiş, eline nakit geçtiğinde tercihini gümüşten yana kullandığını söyledi.
Ons altının son 4,5 ayda yüzde 38 değer kazandığını belirten İslam Memiş, ons fiyatının 3.000 dolara kadar gerileyebileceğini, 3.700 dolara kadar da çıkabileceğini ifade etti. Bu nedenle kısa vadeli değil, uzun vadeli yatırımların daha doğru olacağını savunan İslam Memiş, ons altında düşüş beklediğini ve ardından hızlı bir yükseliş yaşanabileceğini kaydetti. 2025 yılı için yatırım tercihinin ise gümüş olduğunu vurguladı.