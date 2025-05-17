Özgür Erdursun: Emekliye Büyük Darbe

4 BİN TL YETERSİZ KALDI

2024 yılı Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 4 bin TL olarak açıklanırken, bu rakam birçok emeklide hayal kırıklığı yarattı. Geçmiş yıllardaki artış beklentilerine rağmen, bu yıl herhangi bir iyileştirme yapılmaması tepkilere neden oldu.