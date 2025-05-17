Özgür Erdursun: Emekliye Büyük Darbe
Kurban Bayramı yaklaştıkça milyonlarca emeklinin gözü kulağı, hükümetin açıklayacağı bayram ikramiyesine çevrilmişti. Artan hayat pahalılığı, enflasyon karşısında eriyen maaşlar ve yükselen kurbanlık fiyatları, bayram öncesi ek bir destek beklentisini daha da artırmıştı. Ancak açıklanan 4 bin TL’lik bayram ikramiyesi, bu beklentilerin çok altında kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, tek seferlik ikramiye ödemelerinin emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısını hafifletmeye yetmeyeceğini söyledi. Erdursun, “İkramiye değil, maaş zammı gerekli” diyerek, esas çözümün köklü gelir düzenlemelerinde yattığını vurguladı.
4 BİN TL YETERSİZ KALDI
2024 yılı Kurban Bayramı öncesi emeklilere ödenecek ikramiye tutarı 4 bin TL olarak açıklanırken, bu rakam birçok emeklide hayal kırıklığı yarattı. Geçmiş yıllardaki artış beklentilerine rağmen, bu yıl herhangi bir iyileştirme yapılmaması tepkilere neden oldu.
KULİSLERDE 8 BİN LİRA KONUŞULUYORDU...
Bazı kulis bilgilerine göre, ikramiyenin 8 bin TL’ye çıkarılabileceği yönünde söylentiler dile getirilmişti. Ancak Özgür Erdursun, bu iddiaların gerçekçi olmadığını ve kamuoyunda boş yere beklenti yaratıldığını belirtti. Bütçe kısıtları nedeniyle bırakın 8 bin TL’yi, sembolik bir artışın bile mümkün görünmediğini dile getirdi.
'EN AZ 16 BİN TL OLMALIYDI'
Erdursun, “İkramiye konuşmak artık zaman kaybı” diyerek maaşların en az 16 bin lira olması gerektiğinin altını çizdi. Erdursun, kalıcı maaş düzenlemelerinin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
Kurban Bayramı öncesi ekonomik olarak sıkışan emekliler, hükümetten gelen 4 bin TL’lik destekle rahatlayamadı. Her geçen gün temel ihtiyaçlara gelen zamlar karşısında alım gücü eriyen emekli kesimi, ikramiyeden çok maaşlarda köklü bir iyileştirme bekliyor.