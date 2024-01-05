Bakan Işıkhan'dan 'Yaşlılık Sigortası' açıklaması: Hayata geçirmek zorundayız!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Yaşlılık Sigortası'na ilişkin açıklama yaptı. Işıkhan, "Orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorundayız" dedi.

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Bakan Işıkhan'dan 'Yaşlılık Sigortası' açıklaması: Hayata geçirmek zorundayız!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından 5'incisi bu yıl "Cumhuriyetin 100. Yılında Çalışma Hayatı" temasıyla Çırağan Sarayı'nda düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nun (OPF) açılışında konuştu.

Burada yaptığı konuşmada 'Yaşlılık Sigortası'na ilişkin açıklamada bulunan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Nüfusumuz yaşlanıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vaadi olan Yaşlılık Sigortası'nı da orta vadeli bir dönem içerisinde hayata geçirmek zorundayız. Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Sosyal devlet mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Amacımız, burada vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek."

Bakan Işıkhan'dan 'Yaşlılık Sigortası' açıklaması: Hayata geçirmek zorundayız! - Resim : 1

"İSTİHDAMDA YER ALMALI"

Yaşlı nüfusun istihdamda yer almasını sağlayacak düzenlemelere ihtiyaç olduğunu vurgulayan Işıkhan, söz konusu nüfus gruplarının karşılaşabileceği sorunları öngörmeleri gerektiğine dikkati çekti.

Kaynak: Gerçek Gündem

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