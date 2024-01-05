100 bin TL'nin aylık getirisi tırmanışta! O meşhur söz gerçek oldu

İzmirolay.com.tr'de aktarılanlara göre; Türkiye'de resmen parayla para kazanma dönemi başladı. 100.000 TL'sini bankaya yatıran vatandaşın 1 aylık getirisi adeta tırmanışa geçti. Peki hangi banka 100 bin TL'ye daha çok faiz veriyor? Bankaların faiz oranları belli oldu

Yeni yılda da bankalar müşteri çekmek için birbiriyle yarış halindeler. Çok sayıda banka emeklilere promosyon ödemesi yaparak müşteri çekmeye çalışırken bazı bankalar da faiz oranlarına ilişkin yaptığı kampanyalarla müşteri çekmek istiyorlar.

Yatırım yapmak isteyen ve yastıkaltındaki parasını değerlendirmek isteyen vatandaşa nihayet güzel haber geldi. Uzun bir süredir Türkiye'de mevduat faizleri düşük seyrediyordu. Ancak son düzlükte mevduat faiz oranları adeta uçtu. Yatırım yapmak isteyen vatandaş yeni faiz oranlarının değişmesiyle birlikte hangi bankanın daha kazançlı olduğunu sorguluyor.

Bankaların 32 günlük ve 92 günlük faiz getirisi yüzde 50’ye yaklaşmış durumda. Kamusonhaber.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte; 100 bin TL için 32 ve 92 günlük getirileri tablosuna yer verildi. İşte bankaların güncel faiz oranları



İşte bazı bankaların 100 bin TL için 32 ve 92 günlük getirileri:

Odeabank:

32 gün kazanç: 3,747.95 TL

92 gün kazanç: 11,254.25 TL

Akbank:

32 gün kazanç: 3,914.52 TL

92 gün kazanç: 11,254.25 TL

Alternatif Bank:

32 gün kazanç: 3,914.52 TL

92 gün kazanç: 7,662.47 TL

ING BANK:

32 gün kazanç: 3,331.51 TL

92 gün kazanç: 9,578.08 TL

Garanti BBVA:

32 gün kazanç: 3,414.79 TL

92 gün kazanç: 10,296.44 TL