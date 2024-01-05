Goldman'dan Türk Lirası tahmini

Goldman Sachs, Türkiye’ye ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

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Goldman'dan Türk Lirası tahmini

Goldman Sachs, Türkiye’ye ilişkin bir değerlendirmesine göre "Türk Lirası tahminlerden daha mı az değer kaybedecek?" sorusuna, "evet" yanıtını veren Goldman analistleri, eylül ayından bu yana Türkiye'de parasal ve finansal koşulların önemli ölçüde sıkılaştığına işaret etti.

Goldman Sachs, konuyla ilgili paylaşımında, sıkılaşmanın iç talebin ılımlı seyretmesine ve görece fiyat baskılarının yavaşlamasına yol açtığını da bildirdi.

Reel faizlerin tekrar pozitif bölgeye dönmesiyle birlikte, yabancı döviz girişleri artış eğilimine girdiğine de dikkat çeken Goldman Sachs, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Türk Lirasının en azından bir miktar reel değer kazanması konusunda rahat olduğuna dair sinyaller verdiği göz önünde bulundurulduğunda, artan döviz girişlerinin ve daralan cari açığın 2024 yılında TL'deki değer kaybı oranını sınırların içine çekeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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