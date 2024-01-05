İstanbul'da yaşamanın maliyeti son bir yılda yüzde 78,13 arttı!

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) Yaşam Maliyeti Araştırması'na göre, İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 49 bin 159 TL'ye ulaştı. Böylece, İstanbul'da yaşam maliyeti son bir yılda yüzde 78,13 arttı.

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İstanbul'da yaşamanın maliyeti son bir yılda yüzde 78,13 arttı!

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 'Yaşam Maliyeti Araştırması' sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 arttı. İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti bir yıl içerisinde 27 bin 596 TL’den 49 bin 159 TL’ye çıktı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre, yüzde 3,51 arttı.

EN ÇARPICI ARTIŞ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞINDA

Temel tüketim maddelerinin bir önceki yılın Aralık ayına göre fiyat artışlarına bakıldığında en çarpıcı fiyat artışlarından birinin yüzde 190,69 artış oranı ile ağız ve diş bakım ürünleri fiyatlarında yaşandığı görüldü.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti son bir yılda yüzde 78,13 arttı! - Resim : 1

ET ÜRÜNLERİ YÜZDE 113,64 ARTTI

Et-kıyma ürünleri ise yıllık bazda yüzde 113,64 oranında arttı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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