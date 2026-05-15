Bakan Göktaş Açıkladı: 1 Milyar 844 Milyon TL Hesaplarda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımının mayıs ayı ödemeleri resmi olarak tamamlandı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlerin bakanlığın öncelikli gündem maddelerinden biri olduğunun altını çizdi.

Çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı fertler olarak topluma kazandırılması için gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, "Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

1 MİLYAR 844 MİLYON TL'LIK BÜTÇE

Mayıs ayı finansal destek paketinin detaylarını paylaşan Bakan Göktaş, çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla büyüyebilmesi için bu ay toplamda 1 milyar 844 milyon lira tutarında bir ödemenin serbest bırakıldığını ve hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarıldığını kaydetti.

Bakanlık, bu destekle çocukların sadece temel ihtiyaçlarını değil, aynı zamanda güncel eğitim ve okul masraflarını da hafifletmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA