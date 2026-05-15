Emekli Zammında Dikkat Çeken Gelişme: Milyonların Beklediği Zam Hesabı Belli Oluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü temmuz ayında yapılacak maaş artışına çevrildi. Zam oranlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan 2026’nın ilk 6 aylık enflasyon verileri için geri sayım sürerken, Merkez Bankası’nın son anketi dikkat çeken ipuçları verdi. Açıklanan beklentiler doğrultusunda memur ve emeklilerin alacağı olası zam oranları da netleşmeye başladı.

ZAM ORANLARI NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yılın ilk 6 ayına ait enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 7’lik zamma ek olarak oluşacak enflasyon farkıyla birlikte belirleniyor.

İLK 4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94 ve nisanda yüzde 4,18 olarak gerçekleşti. Böylece ilk 4 aylık toplam enflasyon yüzde 14,64 seviyesine ulaştı. Bu veriler doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14,64 oranındaki artışı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin oluşan zam oranı yüzde 10,51 oldu.

MERKEZ BANKASI ANKETİ BEKLENTİLERİ YÜKSELTTİ

Kesin zam oranı için mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamları beklenirken, Merkez Bankası’nın yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi dikkat çekti. 72 katılımcıyla gerçekleştirilen ankette mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,89, haziran ayı beklentisi ise yüzde 1,52 olarak açıklandı. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde 2026’nın ilk yarısındaki toplam enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine ulaşacağı öngörülüyor.

TEMMUZ ZAMMI İÇİN HESAPLAR DEĞİŞTİ

Beklentilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayında yüzde 18,58 oranında zam alması bekleniyor. Memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranı ise yüzde 14,31 seviyesinde bulunuyor.

EN DÜŞÜK MAAŞLARDA YENİ TAHMİN

Yüzde 14,31’lik artışın gerçekleşmesi halinde en düşük memurmaaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 746 liraya yükselecek. En düşük emekli maaşının ise yüzde 18,58’lik zamla birlikte 20 bin liradan 23 bin 716 liraya çıkabileceği hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi