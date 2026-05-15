TMSF İzmir’deki Dev AVM’yi Satışa Çıkardı: Point Bornova İçin 1,7 Milyar TL’lik İhale

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in en büyük alışveriş ve yaşam merkezlerinden biri olan Point Bornova AVM için kritik ihale süreci resmen başladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesinde 145 adet taşınmaz, mal, hak ve varlıkları barındıran "Point Bornova AVM Ticari ve İktisadi Bütünlüğü"nün satışı için ilan yayımladı. Dev komplekse talip olacak yatırımcıların 170 milyon 20 bin TL tutarında teminat yatırması gerekecek.

İHALE HAZİRANDA İSTANBUL'DA

Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanacağı ihale süreci için takvim netleşti. Yatırımcıların tekliflerini en geç 16 Haziran 2026 saat 16.00'ya kadar Satış Komisyonu'na teslim etmesi gerekiyor. Büyük ihale ise 17 Haziran 2026 günü saat 14.00'te TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki merkez binasında gerçekleştirilecek.

PAZARLIK MASASI VE PEŞİN ÖDEME ŞARTI

Eğer kapalı zarf aşamasında sunulan en yüksek teklif 1 milyar 700 milyon TL'lik muhammen bedelin altında kalırsa, Fon Kurulu kararıyla pazarlık usulüne geçilebilecek. Olası bir pazarlık sürecinin tarihi ise 19 Haziran 2026 olarak takvime işlendi.

İhaleyi kazanan yatırımcı, ihale bedeliyle birlikte yüzde 20 oranındaki KDV tutarını da peşin olarak ödemekle yükümlü olacak.

Kaynak: Haber Merkezi