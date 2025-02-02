Aydın’da Kahvehanelerde Çaya Zam, Bardak Değil Fiyatı Yakacak

Yeni yılın ardından uygulanmaya başlayan zamlara çay da eklendi. Aydın’ın Efeler ilçesinde Kahveciler Odası tarafından hazırlanan yeni fiyat listesi açıklandı.

ÇAY 15, TÜRK KAHVESİ 40 LİRA

Çay ocağı ve kahvehane işletmelerine teslim edilen yeni listeye göre çay ocaklarında 9 TL’ye satılan çay 13,5 TL, kahvehanelerde 10 TL’ye satılan çay ise 15 TL oldu. Çayın yanı sıra çok tüketilen bir diğer içecek Türk kahvesi ise 40 TL oldu.

Kaynak: İHA