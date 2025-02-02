Türkiye'de 488 Deniz Feneri Restore Edilmeye Başlandı

Bakan Uraloğlu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan deniz feneri güçlendirme ve yenileme çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin deniz fenerlerini geleceğe taşımak için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, söz konusu projelerin titizlikle gerçekleştirildiğini ifade etti.

Uraloğlu, Şile Deniz Feneri’nin güçlendirme ve restorasyon çalışmalarının 2022 yılında tamamlandığını, ardından Anadolu Feneri’nin bakım ve onarımının hızla tamamlanarak yeniden hizmete sunulduğunu belirtti. Ayrıca, Yalova’daki tarihi Dilburnu Feneri’nin restorasyonunun da Nisan 2022 itibarıyla sona erdiğini duyurdu.

Tarihi Rumeli Feneri’nin restorasyon çalışmalarının büyük bir titizlikle devam ettiğini aktaran Uraloğlu, 2022 yılında 89 betonarme fenerin bakım, onarım ve tadilatlarının tamamlandığını, 2023’te ise ekonomik ömrünü tamamlamış 21 fenerin yenilendiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu, ayrıca Kuşadası’ndaki Bayrak Adası Feneri ile İskenderun’daki Akıncı Burnu Feneri’nin restorasyon projelerinin tamamlandığını ve uygulamalarının sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA