Eskişehir’in Fiyat Etiket Karnesi Açıklandı, 777 Bin 483 TL İdari Ceza Uygulandı

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü'nce Ocak ayında yapılan denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplamda 777 bin 483 TL idari ceza uygulandığı açıklandı.

Eskişehir’in Fiyat Etiket Karnesi Açıklandı, 777 Bin 483 TL İdari Ceza Uygulandı

Çok sayıda ilde devam eden fiyat etiketi denetimlerinde Eskişehir’in karnesi ortaya çıktı.

Ticaret İl Müdürlüğü'nce merkez ve ilçelerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yapılan denetimlerde, fiyat etiketi ve raf uyuşmazlığı kapsamında 319 firmada 5 bin 547 ürün, Haksız Fiyat Artışı kapsamında 182 firmada 910 ürün denetlendi.

Eskişehir’in Fiyat Etiket Karnesi Açıklandı, 777 Bin 483 TL İdari Ceza Uygulandı - Resim : 1

Denetimlerde tespit edilen aykırılıklar için toplam 777 bin 483 TL idari ceza uygulandı. Ayrıca haksız fiyat artışları değerlendirilmek üzere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İHA

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