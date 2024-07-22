Aydın'da Hasat Yaklaştı, Üreticiler Uyarıldı: İmha Edin!

Aydın'da hasat öncesi vuruklu meyvelere ilişkin uyarı yapıldı. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yere dökülen vuruklu meyvelerin siyah torbada toplanıp imha edilmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

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Aydın'da Hasat Yaklaştı, Üreticiler Uyarıldı: İmha Edin!

Aydın Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ederken, uyarılarda bulundu.

Yapılan uyarıda; Akdeniz meyve sineği konukçusu olan yere dökülen vuruklu meyvelerin siyah torbalarda toplanıp güneşte bekletilmesi ve imha edilmesi gerektiğini ifade eden ekipler, mücadelenin devam ettirilmesini söyledi.

"İMHA EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR"

Hasat öncesi Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Aydın'da Hasat Yaklaştı, Üreticiler Uyarıldı: İmha Edin! - Resim : 1

"Akdeniz meyve sineği mücadelesi için Akdeniz meyve sineği konukçusu olan meyve bahçelerindeki yere dökülmüş vuruklu meyveler ile hasat artığı meyvelerin siyah naylon torbalara toplatılarak güneş altında bekletilmesi ve sonrasında imha edilmesi gerekmektedir."

AKDENİZ MEYVE SİNEĞİ

Akdeniz meyve sineği, portakal, limon, greyfurt, mandalina, erik, nektarin, şeftali, kayısı, kiraz ve üzüm gibi birçok meyve ve sebze türünde önemli bir zararlıdır.

Larvalar meyveleri delerek beslenir ve bu da meyvelerin çürümesine ve pazarlanamaz hale gelmesine neden olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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