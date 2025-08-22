Avrupa Trafiğinde “Denizanası” Simgeli Yeni Tabela Şaşırttı: İşte Anlamı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Daha önce tünellerden geçişlerde, sürücüler için kısa farları yakmak zorunluydu. Bu kural, tünel öncesinde hâlâ geçerli. Ancak yeni tabela, tünelden çıkışta sürücülere inisiyatif tanıyor. Yani hava şartlarına ve görüş mesafesine göre farları açık bırakıp bırakmama kararı artık sürücülere bırakılıyor.

GÜVENLİK HER ŞEYDEN ÖNCE GELİYOR

Uzmanlar, bu yeni esnekliğin far kullanımını tamamen gereksiz kılmadığını vurguluyor. Görüşün düşük olduğu durumlarda farlar hayati önem taşıyor. Kurallara uymayan sürücüler ise 200 avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.

Modern araçlarda bulunan ışık sensörleri, bu süreci otomatik olarak yönetirken, manuel sistemli araçlarda sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

YOL KOŞULLARINA UYUM ÖNCELİĞİ

Yetkililere göre bu yeni işaret, sabit kurallardan ziyade gerçek yol koşullarına uyum sağlayabilmek için getirildi. Böylece hem sürücülere daha fazla özgürlük tanınıyor hem de trafik güvenliği korunmaya devam ediyor.

