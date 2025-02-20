Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Aralıkta Değişmedi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aralık ayında bir önceki aya göre sabit kalırken, yıllık bazda ise yüzde 0,1 oranında azalış gösterdi.

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Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Aralıkta Değişmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi’nin 2024 yılı aralık ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

AB’DE İNŞAAT ÜRETİMİ ARTTI

Verilere göre, AB genelinde inşaat üretimi aralık ayında kasım ayına kıyasla yüzde 0,4 artış gösterirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,8 geriledi.

2024 yılı genelinde ise Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, 2023 yılına kıyasla yüzde 0,9 düşerken, AB genelinde yüzde 1,3’lük bir azalış kaydedildi.

ÜLKE BAZINDA DEĞİŞİMLER

Aralık ayında inşaat üretiminde aylık bazda en fazla artış Polonya'da yüzde 5,7, Çekya'da yüzde 4,6 ve Portekiz'de yüzde 3,6 olarak ölçüldü.

En büyük düşüş ise Bulgaristan'da yüzde 3,4, Hollanda'da yüzde 2 ve İtalya'da yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

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Yıllık bazda inşaat üretimi İspanya'da yüzde 11,2, Çekya'da yüzde 9,7 ve Slovakya'da yüzde 5,8 arttı. Buna karşılık Romanya'da yüzde 12,9, Polonya'da yüzde 9,9 ve Avusturya'da yüzde 9,3 düşüş yaşandı.

Kaynak: AA

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