Atilla Yeşilada: Hazır Olun, Biri Düşecek Diğeri Yükselecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2024'te politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Merkez Bankası'nın bu kararının ardından, dolar kuru düşüş trendine girerek yönünü aşağıya çevirdi.

Dolar kuru, faiz kararı öncesinde 34,11 TL seviyesinden işlem görürken, Merkez Bankası'nın kararının ardından gün içinde en düşük 34,01 TL'ye geriledi.

Güne 2.811 TL'den başlayan altın, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 2.829 TL'ye yükseldi. Çeyrek altın 4.593 TL'den açılış yaparken, gün içinde 4.692 TL seviyesine çıktı. Tam altın ise 18.712 TL olarak işlem gördü.

Piyasalarda hareketlilik devam ederken ünlü ekonomist Atilla Yeşilada Youtube videosunda önemli açıklamalarda bulundu. Yeşilada, ABD başkanlık seçimleri kapsamında Trump’ın seçilmesi durumunda Euro/Dolar ve Bitcoindeki hareketlenmeye işaret etti.

EURO/DOLAR PARİTESİNDE SERT BİR DÜŞÜŞ VE BİTCOİN’DE BİR YÜKSELME YAŞANABİLİR

Yeşilada, şu ifadelere yer verdi:

“Kamala Harris ve Donald Trump'ın ekonomi politikaları oldukça farklı, bu da çeşitli piyasaları farklı şekillerde etkileyebilir. Örneğin, Trump’ın seçilmesi durumunda Euro/dolar paritesinde sert bir düşüş ve Bitcoin’de bir yükselme yaşanabilir.

Ekonomi tarafında ise, İngiltere Merkez Bankası (BoE), Avrupa Merkez Bankası (AMB) ve Fed’in eş zamanlı faiz indirimleri dünya ekonomisi ve riskli varlıklar için olumlu bir gelişme olabilir. Ancak, detaylarda dikkatli olmak gerekiyor; Japon Yeni, Euro, Dolar ve Sterlin arasında oynaklık artış gösterebilir.

Borsa tarafında ise, global risk iştahı yükselene kadar hareketlilik sınırlı kalabilir.”

Not: Haberde yer alan değerlendirmeler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

Kaynak: Haber Merkezi