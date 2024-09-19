Ekonomistler Tarih Verdi: Merkez Bankası Ne Zaman Faiz İndirimi Yapacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, geçen ay olduğu gibi bu ay da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Böylece TCMB, üst üste altıncı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutmuş oldu. Peki faiz indirimi ne zaman gerçekleşir?

ARALIK AYINI İŞARET ETTİ

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, ekimde de faiz indirimi beklenmediğini belirtti. Bayram, "Gelecek ay da Merkez Bankası faizi sabit tutacaktır. Belki yılın son ayında 25 baz puanlık faiz indirimi gelebilir" dedi.

Bayram konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Merkez Bankası aylık enflasyondaki düşüşü net olarak görmek istiyor. Biz gıda fiyatlarının negatife döndüğünü gördük. Ağustos ayındaki gıda fiyatlarındaki düşüşü sonraki aylarda görebilecek miyiz? Merkez Bankası ihtiyatlı davrandı. Vatandaşta enflasyonun düşeceği algısı oluşmaya başlamış durumda. 12 ay sonrası enflasyon anketi yüzde 28 iken yüzde 27’ye düştü.

Vatandaşlar neden beklentilerini iyileştirmeye başladı? Asgari ücretin artırılmaması belirgin oldu. Ücretlerdeki fiyat artışlarının enflasyona katkısı cüzidir. Ara dönemde refah payı artışı olmadan emeklilere zam yapıldı. Biz ana eğilimdeki iyileşmeyi kasım ayı itibarıyla göreceğiz. Gelecek ay da Merkez Bankası faizi sabit tutacaktır. Belki yılın son ayında 25 baz puanlık faiz indirimi gelebilir."

'FAİZ İNDİRİMİ KONUŞMAK İÇİN ERKEN'

Prof. Dr. Abdulkadir Develi faiz indirimini konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti. Develi, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Fed’in faiz indirimi kararı sonrası Merkez Bankası’nda gevşeme olur mu diye merak ediyorduk, şu anda ihtiyatlı duruş devam ediyor. Sıkı para politikası enflasyonla mücadelede belli bir noktaya gelinceye kadar devam edecek.

Şu an enflasyonla mücadele devam ediyor. Talepte bir soğuma söz konusu. Kredi kartı harcamalarında yatay bir seyir vardı, burada bir iyileşme var. Uygulanan para politikası TL’yi daha güçlü hale getiriyor. TL’nin üzerindeki kur baskısı azalmış vaziyette. Enflasyonla mücadele noktasında daha kolay bir patikaya gidiyoruz.

Hala şahin mesajlar var, birinci öncelik enflasyonla mücadele. Belki yıl sonuna doğru aralık, ocak ayında biz faiz indirimini konuşmaya başlayacağız. Şu an erken. Enflasyonla mücadele noktasında daha kolay bir sürece giriliyor."

Kaynak: CNN Türk