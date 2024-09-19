Ekonomistlerden İlk Yorum: Ekimde Faiz İndirimi Gelecek Mi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, geçen ay olduğu gibi bu ay da faizi yüzde 50'de sabit bıraktı. Böylece TCMB, üst üste altıncı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini sabit tutmuş oldu.

EKİMDE FAİZ İNECEK Mİ?

Ekonomistler Merkez Bankası'nın kararını değerlendirdi. Ekonomist Hakan Kara, "Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekim’de faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek" yorumunda bulundu.

'NİYETİ YOK'

Ekonomist İris Cibre, faiz metninin ‘fazla şahin’ olduğunu ve bunun ‘indirim süreci mecburiyet haline geldiğinde daha kötü bir görünüm yaratacağını’ yazdı:

“Temmuzdan beri tekrarladığım üzere TCMB’nin 2024’te faiz indirmeye niyeti yok, üç PPK kaldı ve metin maksimum şahin. Bunun fazla bağlayıcı olduğuna, metinde daha yumuşanması gerektiğine inanmaya devam ediyorum. İndirim süreci mecburiyet haline geldiğinde iletişim yapılmadığından daha kötü bir görünüm yaratacağını düşünüyorum.

Ağustos ile eylül arasında;

Mal enflasyonunda iyileşmeye değinilmiş.

Hizmet enflasyonu son çeyrek deniyor.

Faiz artırma ihtimali artık yok, makto ihtiyati tedbir kullanırım, sıkılaşma gerekirse noktasına dönülmüş, buna az bir miktar yumuşama denebilir, belki…"

‘FAİZ ARTIŞI ARTIK GÜNDEMDEN ÇIKTI’

Alaattin Aktaş da faiz kararını şöyle değerlendirdi:

“Faiz artışı artık gündemden çıktı, TCMB de söylem değiştirdi. Daha önce enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ‘Para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır’ deniliyordu. Bu kez ‘Para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır’ demekle yetinildi."

NEDEN ADIM ATMIYORSUNUZ?

Ekonomist Uğur Gürses ise "Neden likidite adımı atmıyorsunuz?" diye sordu. Gürses'in açıklaması şöyle:

Uğur Gürses’se şu değerlendirmeyi yaptı: Merkez Bankası, Ağustos'ta enflasyonun ana eğiliminin değişiklik göstermediğini, talebin fiyat baskısının azaldığını, hizmet fiyatlarının gecikmeli hız keseceğini söylerken; geçen ay, 'enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının' dezenflasyon süreci açısından göreli öneminin arttığını söylerken, bugünkü açıklamada 'risk oluşturuyor' diyor. Peki neden likidite adımı atmıyorsunuz?