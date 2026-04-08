Ateşkes Sonrası Dövizde Son Durum: Dolar Geriledi, Euro ve Sterlin Zirveye Çok Yakın

ABD Başkanı Trump'ın açıkladığı ve İran'ın teyit ettiği ateşkes dövizde yön değiştirdi. Dolar/TL geriledi, euro ve sterlin ise yükselerek son ayların zirvesine yaklaştı.

ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık ateşkes kararı, döviz piyasalarında da dengeleri değiştirdi, dolar gerilerken euro ve sterlin yükselişe geçti.

Küresel risk algısının yumuşamasıyla birlikte dolar endeksi 23 Mart’tan bu yana ilk kez 98 seviyesine kadar geriledi. ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırıları askıya alma kararı sonrası yatırımcıların dolardan çıkış eğilimi göstermesi, gelişmekte olan ülke para birimlerini destekledi.

DOLARDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Dolar/TL kuru uzun bir aranın ardından sınırlı da olsa düşüş gösterdi. Kur yüzde 0,10 gerileyerek 44,55 TL seviyesine indi. Önceki gün 44,60 TL civarında olan dolar, ateşkes sonrası aşağı yönlü hareket etti.

EURO VE STERLİN YÜKSELİŞTE

Euro/TL ise Ocak sonundan bu yana ilk kez 52 TL seviyesinin üzerine çıktı. Kur yaklaşık 45 kuruş artışla 52,10 TL seviyesinde işlem gördü.

Sterlin/TL’de de yükseliş dikkat çekti. Sterlin yaklaşık 70 kuruş değer kazanarak 59,84 TL seviyesine çıktı.

