Petrolde Ateşkes Etkisi: Fiyatlarda Sert Geri Çekilme

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD-İran hattında iki haftalık ateşkes ilan etmesinin ardından sert geriledi. Küresel piyasalarda savaş riskinin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında hızlı bir çözülme yaşandı.

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran’a yönelik saldırıların iki haftalığına askıya alınacağını duyururken, bunun “karşılıklı bir ateşkes” olacağını ve uzun vadeli bir barış anlaşması için ilerleme kaydedildiğini belirtti. Ateşkes kararına İran da olumlu yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin güvenli şekilde sağlanacağını açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da ateşkesi desteklediklerini duyurdu.

FİYATLAR GERİ ÇEKİLDİ

Ateşkes ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağı beklentisiyle petrol fiyatları sert düştü. Brent petrol yüzde 16’dan fazla gerileyerek 90,78 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 16 düşüşle 94 doların üzerine indi.

Brent petrol savaş öncesinde 70 dolar seviyesindeyken, çatışmalar sırasında 119,50 dolara kadar yükselmiş, son günlerde ise 110 dolar civarında işlem görüyordu.

KÜRESEL PİYASALAR RAHATLADI

Jeopolitik tansiyonun düşmesi yalnızca petrolü değil, küresel piyasaları da rahatlattı. Küresel piyasalarda fiyatlama, savaş riskinin geçici de olsa ortadan kalktığı ve arz tarafındaki belirsizliğin azaldığı yönünde şekilleniyor.

S&P 500 vadeli işlemleri yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Nasdaq 100 benzer şekilde artış kaydetti. Dow Jones Industrial Average vadeli kontratları 900 puanın üzerinde sıçradı.

Kaynak: Haber Merkezi