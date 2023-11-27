Asgari ücret toplantısı öncesi çarpıcı detay: Formalite olur!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tarihine dikkat çeken Prof. Dr. Aziz Çelik, çarpıcı bir paylaşımda bulundu. Çelik, "Bu durumda komisyon toplantısı formalite olur" dedi.

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Asgari ücret toplantısı öncesi çarpıcı detay: Formalite olur!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için 1 Aralık'ta toplantılara başlayacağını duyurdu.

Bugün Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, "Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim" dedi.

"NASIL OLACAK?"

Yılmaz'ın açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı tarihine dikkat çeken Prof. Dr. Aziz Çelik, ""Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık'ta toplanacakmış. Aynı gün Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş'in 24. Genel Kurulu var. Nasıl olacak? Hem Türk-İş Genel Kurulu hem Komisyon toplantısı zor iş" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret toplantısı öncesi çarpıcı detay: Formalite olur! - Resim : 1

"FORMALİTE OLUR"

"Bu durumda Komisyon toplantısı formalite olur" diyen Çelik, "Zaten fiilen lağvedilen Komisyonun büsbütün işlevsiz olduğu ortaya çıkar. Üstelik Komisyonun 1 Aralık'ta toplanmasına yönelik bir mevzuat yok. Kanunda ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde böyle bir hüküm yok" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, 1 Temmuz 2023 itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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