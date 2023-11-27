Resimdeki bozuk parayı 12 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş

Dikkat çeken bir IQ testiyle karşınızdayız. Düğmelerin arasındaki bozuk parayı 12 saniyede bulmanız gerekiyor. Testi yapanlar arasında bir araştırma yapıldı ve 800 kişiden 47’si düğmelerin arasındaki bozuk parayı bulabildi.

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Resimdeki bozuk parayı 12 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş

Düğme illüzyonu, görsel zeka ve dikkat seviyelerini ölçmek amacıyla kullanılan bir zeka testidir. Bu test, verilen süre içerisinde düğmeler arasında gizlenmiş olan bozuk parayı bulma becerinizi değerlendirir. Eğer bu testte başarılı olursanız, görsel zekanızın oldukça gelişmiş olduğunu ve dikkat eksikliği sorunu yaşamadığınızı gösterirsiniz.


Eğer hazırsanız, 12 saniyelik sürenizi başlatarak bozuk parayı bulmaya çalışabilirsiniz. Bu test, görsel zekanızı ve dikkat seviyenizi ölçmek için mükemmel bir fırsattır. Başarılar dileriz!

Süre başladı;

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BOZUK PARAYI 12 SANİYEDE BULABİLDİNİZ Mİ?

Bulamayanlar için testin cevabı;

Resimdeki bozuk parayı 12 saniyede bulanların IQ seviyesi yüksekmiş - Resim : 1

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