Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Asgari Ücret Komisyonu'nun yapacağı ilk toplantının tarihi belli oldu.

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Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu

Milyonlarca çalışanın gözünün kulağının çevrileceği 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ilk tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, merakla beklenen 2024 asgari ücret zammı için yapılacak ilk toplantının tarihini açıkladı.

Yılmaz’ın açıklamasına göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

Yılmaz, asgari ücrete ilişkin açıklamasında şunları kaydetti;

Şimdi öncelikle asgari ücreti tartışırken yapılanlardan başlamak gerekir. Asgari ücrete bu yıl biliyorsunuz yüzde 107 artış gerçekleştirildi. Asgari ücret artışı enflasyonun üstünde gerçekleşti. Reel olarak asgari ücreti koruyucu çok ciddi tedbirler alındı. Yaptığımız artışlara ilaveten yine geçen yıl tarihi bir adım attık ve asgari ücrete kadar tüm ücretlerde vergi muafiyeti getirdik. Sadece bu muafiyetin tutarı 500 milyar lira civarında. Yani buna vergi harcaması diyoruz.

Dolayısıyla asgari ücret anlamında çok önemli bir çerçeve oluştu. Bu müzakere sürecine gelecek olursak, müzakereler üçlü bir şekilde yürütülüyor. Yani sadece kamunun bu konuda perspektifini paylaşması yeterli değil elbette. İşin kamu, işçi ve işveren tarafı var. Sosyal diyalog dediğimiz bir mekanizmayla bütün şartlar belirleniyor. Sosyal diyalog mekanizmaları çalışmadan önce yorum yapmayı doğru bulmuyorum.

'ARALIK AYI İÇİNDE DİYALOG MEKANİZMASI ÇALIŞACAK'

Görüşmeler başlayacak, Aralık ayı içinde sosyal diyalog mekanizması çalışacak. Orada elbette işçilerimizin refah beklentileri, işletmelerimizin de rekabet gücünü devam ettirme, istihdamı devam ettirme gibi beklentileri olacaktır. Kamu kesimi de bu dengeyi gözetecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu üçlü mekanizmanın, diyalog mekanizmasının işleyişini gördükten sonra yorum yapmak daha doğru olur.

Kaynak: Gerçek Gündem

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