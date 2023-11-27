İhracatçılar ve inşaatçılar bayram edecek ama... Yurttaşa Erdoğan'ın iki dudağının arasında 'gönüllü' yoksulluk

AKP'nin TBMM'ye sunduğu kanun telifinden 'gönüllü' yoksulluk çıktı. Teklif kanunlaşırsa ihracatçı ve inşaatçılar bayram edecek ancak olan yoksul yurttaşa olacak.

İhracatçılar ve inşaatçılar bayram edecek ama... Yurttaşa Erdoğan'ın iki dudağının arasında 'gönüllü' yoksulluk

AKP’nin TBMM’ye verdiği yeni kanun teklifinde dikkat çeken detayları Sözcü yazarı Deniz Zeyrek paylaştı.

Zeyrek, teklifte yer alan maddeleri anlayabilmek için işin uzmanı olmak gerektiğini söyleyerek, teklifteki 12. Madden şu özeti yaptı:

“Cumhurbaşkanı bu kanun yürürlüğe girdikten sonra Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi kapsamı çerçevesinde vatandaşlardan alınacak vergi oranlarını yüzde 40'a kadar artırabilecek.”

Cumhurbaşkanına verilen yetkinin bununla da sınırlı olmadığını söyleyen Zeyrek, 31. Maddeye de dikkat çekti.

HER ŞEY ERDOĞAN’IN İKİ DUDAĞININ ARASINDA

Zeyrek, AKP Grubunun bilgi notunu şöyle aktardı:

“KDV iadelerinde iade hakkının kısmen veya tamamen kaldırılması veya yeniden koyulması hususunda da Cumhurbaşkanı yetkilendiriliyor.”

İlgili değişikliğin KDV kanunun 36. Maddesinde yapıldığını belirten Zeyrek, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirimler gibi iadeler konusunda da tek yetkili olacağını vurguladı.

Teklifin kanunlaşmasının ardından ihracatçı ve inşaatçılara büyük kolaylıklar sağlanacağını belirten Zeyrek, küçük esnaf ve bankalarda ufak birikimi olan yurttaşların ise ‘vergiye gönüllü uyumunun’ sağlanacağının altını çizdi.

Zeyrek yazısının devamından şunları aktardı:

Her şey Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasında olacak. Canı istediğinde “bankadan şu kadar faiz ya da kar payı almışsınız, yüzde 40'ını devlete alıyorum” diyebilecek.

Şirketlerin KDV iade hakkını istediği zaman kaldırabilecek.

‘GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE YOKSULLAŞACAKSINIZ’

Yerel seçimler yaklaşırken ücretlere yapılan zamlarla yurttaşın gönlünün alınacağını söyleyen Zeyrek, yurttaşın seçim sonrasında kendisini fırtınanın içinde bulacağını yazarak, ‘gönüllü’ bir şekilde yoksullaşacağını söyledi.

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