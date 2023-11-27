Özel uçak Atatürk Havalimanı'nda pistten çıktı! Yeşil alana saplandı
Bodrum'dan İstanbul'a gelen özel uçak, Atatürk Havalimanı'nda pistten çıkarak yeşil alana saplandı. Uçağın iki pilotu yara almadan kurtuldu.
Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi özel uçak Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı
Mavi Gök Havacılık'a ait TC-ART kuyruk tescilli Cessna tipi özel uçak, Atatürk Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak yeşil alana saplandı. Uçakta yolcu bulunmazken uçağın iki pilotu kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza sonrası uçakta maddi hasar oluştu. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ekipleri, uçağı saplandığı yerden kurtararak pisti hava ulaşımına açtı.
Kaynak: İHA
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