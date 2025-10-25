Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? İşte 8 Farklı Zam Senaryosu...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yeni yıl yaklaşırken gözler, milyonlarca çalışanın gelirini doğrudan etkileyecek asgari ücret zammına çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanacak ancak kulislerde şimdiden olası zam oranları konuşulmaya başlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, toplantı öncesinde Üçlü Danışma Kurulu’nu yeniden topladı. İşçi ve işveren sendikaları, komisyonun yapısının daha adil hale getirilmesini isterken bazı sendikalar bu yılki görüşmelere katılmayacaklarını açıkladı.

8 FARKLI SENARYO

CNBC-e’de yer alan habere göre, 2026 yılı için 8 farklı zam senaryosu gündemde.

Yüzde 16 zam yapılırsa: Net asgari ücret 25.641 TL olacak.

Yüzde 20 zam yapılırsa: Net ücret 26.522 TL’ye çıkacak.

Yüzde 24 zam yapılırsa: Asgari ücret 27.409 TL olacak.

Yüzde 25 zam yapılırsa: Net ücret 27.630 TL’ye yükselecek.

Yüzde 28,5 zam yapılırsa: Ücret 28.404 TL olacak.

Yüzde 30 zam yapılırsa: Asgari ücret 28.735 TL’ye çıkacak.

Yüzde 35 zam yapılırsa: Ücret 29.840 TL olacak.

Yüzde 40 zam yapılırsa: Yeni net asgari ücret 30.945 TL olacak.

NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yeni yılda işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, askerlik ve doğum borçlanması, staj ücreti ve isteğe bağlı sigorta primleri asgari ücretle birlikte yeniden hesaplanacak. Halen net 22.104 TL olarak uygulanan asgari ücretin işverene toplam maliyeti 30.621 TL seviyesinde bulunuyor. Yeni ücretin en geç 31 Aralık 2025’e kadar açıklanması, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Geçen seneki asgari ücret, 24 Aralık'ta açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi