MASAK’tan ‘El Koyma Yetkisi’ Açıklaması: Son Noktayı Koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), son günlerde gündeme gelen “raporsuz el koyma” iddialarına açıklık getirdi. Kurum, yalnızca dolandırıcılık, hırsızlık ve banka kartı suistimali gibi suçlarda savcılara bu yetkinin verildiğini belirterek, “Amaç vatandaşın malına el koymak değil, suç gelirlerinin kaçışını önlemek” mesajını verdi.

Son Güncelleme:
MASAK’tan ‘El Koyma Yetkisi’ Açıklaması: Son Noktayı Koydu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yalnızca belirli suçlarda Cumhuriyet savcılarına rapor beklenmeden el koyma yetkisi verildiğini duyurdu. Kurum, düzenlemenin amacının vatandaşların mülkiyet hakkını değil, suç gelirlerinin finansal sistemden kaçışını engellemeyi hedeflediğini vurguladı.

MASAK, son günlerde medyada yer alan “Cumhuriyet savcılarına raporsuz el koyma yetkisi verildi” yönündeki haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, MASAK ve ilgili kurumların görüşleri alınarak hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yalnızca nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında Cumhuriyet savcılarına, Başkanlığımızdan ya da diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi tanınmaktadır. Bu düzenlemenin temel amacı, özellikle internet üzerinden işlenen finansal suçlarda suç gelirlerinin sistemden hızla kaçırılmasını önlemek ve mağdurların zararlarının kısa sürede giderilmesini sağlamaktır.” MASAK, yapılan değişikliklerin keyfi uygulamalara yol açmayacağını vurgulayarak, “Gerek Başkanlığımız gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen hiçbir düzenleme, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkını zedeleyecek bir nitelik taşımamaktadır. Bu kapsam dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak DüzenlemeBakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak DüzenlemeEkonomi

Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Çok Kazandıranları Belli OlduAltın, Dolar, Borsa... Haftanın En Çok Kazandıranları Belli OlduEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MASAK
Son Güncelleme:
Bakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak Düzenleme Bakan Şimşek Duyurdu! Reeskont Kredilerinde Limit Arttı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Çok Kazandıranları Belli Oldu Altın, Dolar, Borsa... İşte Haftanın En Çok Kazandıranı
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Savaş Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı