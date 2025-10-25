MASAK’tan ‘El Koyma Yetkisi’ Açıklaması: Son Noktayı Koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yalnızca belirli suçlarda Cumhuriyet savcılarına rapor beklenmeden el koyma yetkisi verildiğini duyurdu. Kurum, düzenlemenin amacının vatandaşların mülkiyet hakkını değil, suç gelirlerinin finansal sistemden kaçışını engellemeyi hedeflediğini vurguladı.

MASAK, son günlerde medyada yer alan “Cumhuriyet savcılarına raporsuz el koyma yetkisi verildi” yönündeki haberler üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu düzenlemenin Adalet Bakanlığı koordinasyonunda, MASAK ve ilgili kurumların görüşleri alınarak hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yalnızca nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında Cumhuriyet savcılarına, Başkanlığımızdan ya da diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi tanınmaktadır. Bu düzenlemenin temel amacı, özellikle internet üzerinden işlenen finansal suçlarda suç gelirlerinin sistemden hızla kaçırılmasını önlemek ve mağdurların zararlarının kısa sürede giderilmesini sağlamaktır.” MASAK, yapılan değişikliklerin keyfi uygulamalara yol açmayacağını vurgulayarak, “Gerek Başkanlığımız gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen hiçbir düzenleme, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkını zedeleyecek bir nitelik taşımamaktadır. Bu kapsam dışındaki iddialara itibar edilmemelidir.” ifadelerini kullandı.