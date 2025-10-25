Bakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak Düzenleme

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde limit artışına gitti. 1 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle günlük limit 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu kararı destekleyici verileri paylaştı.

KREDİ LİMİTLERİ ARTTI

Bakan Şimşek, “İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye, yani 15 katına yükselttik.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’ndan yapılan bilgilendirmede limit artışının, “piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kredi kullanımlarının seyri” dikkate alınarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Şimşek yabancı para reeskont toplam limitinin 1 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

EXİMBANK’TA SERMAYE ARTIŞI

Bakan Şimşek, ihracatçılara yönelik desteklerin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, Türk Eximbank’ın sermayesinin 5 kattan fazla artarak 88,4 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Bu yıl Eximbank’ın ihracatçılara nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasının beklendiğini belirten Şimşek, “Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

