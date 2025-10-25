Bakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak Düzenleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reeskont kredilerinde limit artışına gitti. Günlük limit 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz” dedi.

Bakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak Düzenleme
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde limit artışına gitti. 1 Kasım 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle günlük limit 4 milyar liradan 4,5 milyar liraya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu kararı destekleyici verileri paylaştı.

KREDİ LİMİTLERİ ARTTI

Bakan Şimşek, “İhracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz. Piyasa faizinin yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdığımız reeskont kredi limitlerini artırıyoruz. Reeskont kredileri günlük limitini program döneminde 300 milyon TL’den 4,5 milyar TL’ye, yani 15 katına yükselttik.” ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası’ndan yapılan bilgilendirmede limit artışının, “piyasa gelişmeleri, reel sektör talepleri ve kredi kullanımlarının seyri” dikkate alınarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Şimşek yabancı para reeskont toplam limitinin 1 milyar dolara çıkarıldığını açıkladı.

EXİMBANK’TA SERMAYE ARTIŞI

Bakan Şimşek, ihracatçılara yönelik desteklerin hız kesmeden sürdüğünü vurgulayarak, Türk Eximbank’ın sermayesinin 5 kattan fazla artarak 88,4 milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Bu yıl Eximbank’ın ihracatçılara nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasının beklendiğini belirten Şimşek, “Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.

Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek ModellerCep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek ModellerEkonomi

Ekonominin Kalbi Washington'da Atacak: Bakan Şimşek'in Kritik G20 ve IMF Çıkarması BaşladıEkonominin Kalbi Washington'da Atacak: Bakan Şimşek'in Kritik G20 ve IMF Çıkarması BaşladıEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Şimşek
Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller
Araç Sahiplerine Kötü Haber! Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti Akaryakıta Dev Zam! Gece Yarısı Pompalar Değişti
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın
Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Savaş Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı