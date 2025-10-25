Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Çok Kazandıranları Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yatırımcıların gözü kulağı bu hafta da piyasalardaydı. Borsa İstanbul ve dolar haftayı kazançla tamamlarken, altın fiyatları geriledi.

BİST 100 REKORA KOŞTU

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 7,18’lik değer artışıyla 10.941,79 puandan kapattı. Endeks hafta içinde en düşük 10.109,02, en yüksek 11.158,05 puanı gördü.

Mali endeks yüzde 9,80 artarak 15.282,58 puana, sanayi endeksi yüzde 5,85 yükselerek 14.135,28 puana ulaştı. Hizmetler endeksi yüzde 4,84, teknoloji endeksi ise yüzde 4,25 değer kazandı.

HAFTANIN YILDIZI: TÜRKİYE SİGORTA

Borsa İstanbul’da bu hafta yatırımcısına en fazla kazandıran hisse, yüzde 26,83’lük yükselişle Türkiye Sigorta oldu.

Onu Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği (%16,95) ve Türkiye İş Bankası (C) (yüzde 16,84) takip etti. En çok kaybettiren hisseler arasında ise Grainturk Holding (yüzde 22,95), Eczacıbaşı İlaç (yüzde 9,7) ve Gen İlaç (yüzde 7,14) yer aldı.

Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri sıralamasında ASELSAN 929,7 milyar TL ile zirvede yer alırken, Garanti BBVA 552,7 milyar TL ve Enka İnşaat 453 milyar TL piyasa değeriyle listede yer aldı.

ALTIN GERİLEDİ, DOLAR KAZANDIRDI

Haftanın kaybettireni altın oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,82 düşüşle 5.540 TL’ye, cumhuriyet altını ise yüzde 3,79 azalışla 37.368 TL’ye geriledi. Dolar bu hafta yüzde 0,04 artışla 41,96 TL’ye yükselirken, euro yüzde 0,32 düşüşle 48,84 TL seviyesine indi. Sterlin yüzde 0,45, İsviçre frangı ise yüzde 0,42 oranında değer kaybetti.

Kaynak: AA