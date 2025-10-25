Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Çok Kazandıranları Belli Oldu

Bu hafta yatırımcılar için kazanan ve kaybedenler netleşti! Borsa rekor kırarken altın sert düşüş yaşadı, dolar ise yükselişe geçti. Peki hangi hisseler uçtu, hangileri değer kaybetti? İşte haftanın en çok kazandıran yatırım araçları…

Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Çok Kazandıranları Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yatırımcıların gözü kulağı bu hafta da piyasalardaydı. Borsa İstanbul ve dolar haftayı kazançla tamamlarken, altın fiyatları geriledi.

BİST 100 REKORA KOŞTU

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 7,18’lik değer artışıyla 10.941,79 puandan kapattı. Endeks hafta içinde en düşük 10.109,02, en yüksek 11.158,05 puanı gördü.

Mali endeks yüzde 9,80 artarak 15.282,58 puana, sanayi endeksi yüzde 5,85 yükselerek 14.135,28 puana ulaştı. Hizmetler endeksi yüzde 4,84, teknoloji endeksi ise yüzde 4,25 değer kazandı.

HAFTANIN YILDIZI: TÜRKİYE SİGORTA

Borsa İstanbul’da bu hafta yatırımcısına en fazla kazandıran hisse, yüzde 26,83’lük yükselişle Türkiye Sigorta oldu.

Altın, Dolar, Borsa... Haftanın En Çok Kazandıranları Belli Oldu - Resim : 1

Onu Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği (%16,95) ve Türkiye İş Bankası (C) (yüzde 16,84) takip etti. En çok kaybettiren hisseler arasında ise Grainturk Holding (yüzde 22,95), Eczacıbaşı İlaç (yüzde 9,7) ve Gen İlaç (yüzde 7,14) yer aldı.

Borsa İstanbul’un en değerli şirketleri sıralamasında ASELSAN 929,7 milyar TL ile zirvede yer alırken, Garanti BBVA 552,7 milyar TL ve Enka İnşaat 453 milyar TL piyasa değeriyle listede yer aldı.

ALTIN GERİLEDİ, DOLAR KAZANDIRDI

Haftanın kaybettireni altın oldu. 24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,82 düşüşle 5.540 TL’ye, cumhuriyet altını ise yüzde 3,79 azalışla 37.368 TL’ye geriledi. Dolar bu hafta yüzde 0,04 artışla 41,96 TL’ye yükselirken, euro yüzde 0,32 düşüşle 48,84 TL seviyesine indi. Sterlin yüzde 0,45, İsviçre frangı ise yüzde 0,42 oranında değer kaybetti.

Bakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak DüzenlemeBakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak DüzenlemeEkonomi

Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar TedirginAltında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar TedirginEkonomi

Borsa İstanbul’da Panik Haftası! BİST 100'de Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Çakıldı?Borsa İstanbul’da Panik Haftası! BİST 100'de Hangi Hisseler Yükseldi, Hangileri Çakıldı?Ekonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Altın Dolar Borsa İstanbul
Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bakan Şimşek Duyurdu: Reeskont Kredilerinde Limit Arttı! İhracatçıya Nefes Aldıracak Düzenleme Bakan Şimşek Duyurdu! Reeskont Kredilerinde Limit Arttı
ÇOK OKUNANLAR
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın
Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Savaş Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı Japonya'da Savaş Alarmı! Asya'da Tansiyon Yükseldi: Rus Uçakları Sınıra Dayandı Jetler Havalandı