SON DAKİKA! Asgari Ücret Formülünü Açıkladı, EN DÜŞÜK TAHMİN… İş Dünyasından Bölgesel ve Sektörel Maaş Talebi! ‘En Az 10 Bin TL Fark Ediyor’ Diyerek Anlattı

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu TİSK, TÜRK-İŞ ve hükümetten oluşan 5’er kişilik ekip ile Aralık ayında yeni asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelecek. Milyonlarca kişinin maaşını etkileyecek zam oranı için formüller ve asgari ücret tahminleri merak edilirken iş dünyasından dikkat çeken bir çıkış geldi. Hem asgari ücrete ara zam hem de Ocak 2025 zammı hakkında MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı beklentilerini açıkladı. Ayrıca bölgesel ve sektörel asgari ücreti bir kez daha gündeme taşıdı.

ASGARİ ÜCRETE ‘BEKLENEN ENFLASYON’ FORMÜLÜ

1998-1999 yılları arasında asgari ücrete yılda 3 kez, 2000-2016 arasında yılda 2 kez, 2016-2021 arasında yılda 1 defa, 2021-2023 arasında ise yılda 2 defa zam yapılmıştı. Asgari ücret 2024 yılında bir kez artarken ara zam yapılmamış ve büyük tepki toplamıştı.

MÜSİAD Başkanı Asmalı asgari ücret zammında beklentilerini açıklarken uygulanmasını bekledikleri o formüle ilişkin de değerlendirmede bulundu. Asmalı, “Bir önerimiz vardı. Önümüzdeki yılın enflasyon beklentisi artı üzerine refah payı, büyüme payının eklenmesi ile bulunmalı demiştik. Dolayısıyla önümüzdeki yılın enflasyon beklentisi çok tutmuyor, değişkenlik gösteriyor” dedi.

2025 ENFLASYON HEDEFİ YÜZDE 17,5!

OVP’de yer alan enflasyon beklentilerine göre 2024 için yıllık enflasyon hedefi yüzde 33’ten yüzde 41,5’e revize edilmişti. Önceki OVP’de yüzde 15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyon hedefi de yüzde 17,5’e yükseltildi. 2026 için ise yüzde 8,5 olan hedef, yüzde 9,7’ye çıkarıldı.

İŞ DÜNYASI ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM İSTEMİYOR

Ara zam konusunda ise, “Bu sene için asgari ücret yılda bir kere artırıldı. Ama şirketlerin çoğu ara zam yaptı. Bu noktada firmaların çalışanların maaşları geride kaldıysa ara zam yapmasını doğru buluyoruz. Ancak yılda bir kere yapılması doğrudur. Bu bir asgari ücrettir, firmaların bunun üzerinde zam yapmasına herhangi bir engel yoktur. Ama bu zammı yaparken özellikle emek yoğun sektörlerdeki rekabet ortamını güçleştirmemek lazım. Türkiye emek yoğun sektörlerde rekabet şansını kaybetti. Enflasyonla mücadele kararlılığı ve oradaki dengeyi bozmayacak bir artış olmalı” ifadelerini kullandı.

“10 BİN LİRA FARK EDİYOR”

Son yıllarda özellikle büyükşehirlerdeki yaşam maliyetlerinin artışı nedeniyle her zam döneminde dile getirilen bölgesel asgari ücret için talepte bulunan Asmalı şunları kaydetti:

“Bölgesel asgari ücreti yıllardır dile getiriyoruz. Şu anki asgari ücretli çalışanların İstanbul’da geçinmeleri imkânsız. Ama Anadolu’da Karadeniz’in bazı bölgelerinde geçim şartları daha iyi. Orada sırf kiradan dolayı bile 10 bin TL fark ediyor. Dolayısıyla bölgesel asgari ücret hatta sektör bazlı sektörel asgari ücret uygulanmasının getirilmesini düşünüyoruz.”

ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN 'BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET' KARARI

Türkiye’de 1957 ila 1975 seneleri arasında bölgesel asgari ücret uygulanmıştı. O dönem bu konu Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış, ‘Eşit işe eşit ücret’ kanun maddesi gerekçe gösterilerek Anayasa Mahkemesi bölgesel asgari ücreti kaldırmaya karar vermişti.