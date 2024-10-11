ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Çifte Zam İddiası Kafa Karıştırmıştı: ‘O Rakamı Geçme İhtimali Düşük’ Diyerek Anlattı: Pazarlık O İki Oran Arasında Olacak

Son dakika haberleri… 2025 asgari ücret zammı doğrudan 7 milyonu, dolaylı olarak tüm çalışanların maaş zamlarını etkileyecek. Asgari ücret belirleme maratonu ise Aralık ayı ile başlayacak. Yeni asgari ücret için işçi, işveren ve hükümetten oluşan 15 kişilik ekip masaya oturacak. 4 kez bir araya gelecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısının ardından uzlaşılan rakamı duyuracak.

Peki asgari ücret zammı 2025 yılı için ne olacak? Masadaki en önemli belirleyici kriter enflasyon rakamları… Kurumların ve ekonomistlerin beklentilerine göre 6 aylık enflasyon tahminleri yüzde 40-45 civarında şekillenirken yeni asgari ücret zammı tablosu da şöyle oluştu:

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ (BRÜT – NET)

OVP - 28.303 TL - 24.058 TL

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ - 28.631,58 TL - 24.336,84 TL

AA ANKETİ - 28.531,57 TL - 24.251,83 TL

REUTERS ANKETİ - 28.593,58 TL - 24.304,54 TL

YÜZDE 50 ARTIŞ - 30.003,75 TL - 25.503,18 TL

İŞÇİ VE İŞVERENİN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Masada bu rakamlar dikkate alınacak ama tarafların istedikleri rakamlar ne olacak? İşçilerin masada en az OVP’de yer alan yüzde 41,5’lik enflasyon oranında artış istemesi bekleniyor. Ancak işverenler bu rakama sıcak bakmıyor. Geçtiğimiz günlerde Alman Deutsche Bank’ın da belirtiği üzere yüzde 30 gibi bir artış beklentisi öne çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETE ÇİFTE ZAM İDDİASI!

Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Ekonomistlerin bir kısmı yüzde 30'a kadar bir artış beklerken ki bu da 22.100 liraya denk geliyor. Bir kısmı da bu tutarın üzerinde bekliyor. Ancak yüzde 30'un üzerinde bir artışın işvereni, ekonomiyi, piyasayı ve üreticiyi zorlayacağı yönünde görüşler de var. Diğer bir hakim görüş ise Ocak ayında yüzde 20 civarında bir zam yapılacağı ama altıncı aydan sonra yani yılın ikinci yarısına girerken tekrar bir düzenleme yapılmak kaydıyla bir değil iki sefer zam yapılacağı yönünde” diyerek asgari ücrete ara zam iddiasını açıkladı.

“YÜZDE 30’U GEÇMEZ”

Ancak Ata Özkaya bu duruma ihtimal vermediğini dile getirerek tek artış yapılacağını ifade etti. “Yüzde 30'u geçme ihtimali düşük. Yüzde 30'un üzerinde belki bir dağılımı firmalar, kendi çalışanların marjinal üretkenliğe göre yapabilir ama ülkemizin de ihracat pazarlarındaki durumu belli. İhracatımızın artış hızı belli. Burada asıl olarak bakış açımız şöyle olmalı: Ücretlilerin büyümeden aldığı payın son 5-6 yıldır özellikle çok fazla düştüğünü ve her yıl yapılan ücret artışları yüksek tekrar yüzde 27 ile yüzde 34 arasında salındığı söyleyebiliriz. Özellikle salınmak diyorum buna tabir olarak çünkü bu belli bir seviyenin altına düştüğü zaman dışarıdan bir etkiyle yükseltiyorsun. Daha sonra ekonomi kendi dinamikleri ile bunu sürdüremiyor."