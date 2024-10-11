’Zeytinler Gençlerle Yeşeriyor’ projesi ile Ekonomiye Destek

Yenişakran’da hayata geçirilen bu proje, öğrencilere sürdürülebilir tarım tekniklerini uygulamalı olarak öğretirken, yerel ekonomiye de uzun vadeli katkılar sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında, Ziraat Yüksek Mühendisi Eren Vural öğrencilere zeytin tarımı hakkında teorik ve pratik eğitimler verdi. Zeytin hasadından işlenmesine kadar olan süreçleri ayrıntılı bir şekilde açıklayan Vural, sürdürülebilir tarımın ve zeytin üretiminin yerel ekonomi için önemini vurguladı. Öğrenciler, bu eğitimler sayesinde modern tarım tekniklerini öğrenirken, zeytin tarımında verimliliği artırma yöntemlerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu.



SÜRDÜRÜLEBILIR TARIM ILE YEREL EKONOMIYE DESTEK

“Zeytinler Gençlerle Yeşeriyor” projesi öğrencilere doğa ve çevre bilinci kazandırarak, zeytin tarımı süreçlerine aktif katılımlarını sağlamayı amaçlıyor. Hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle gençlerin sürdürülebilir tarım konusunda bilgi sahibi olmaları hedefleniyor. Sadece okul içi bir etkinlik olmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin zeytincilik faaliyetlerine destek vererek yerel tarımın sürdürülebilirliğine katkı sunuyor. Tarım alanlarının etkin kullanımıyla üretim artışı sağlanıyor. Öğrencilere sadece tarımsal bilgi kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda onları topluma katkı sağlayan bireyler olarak yetiştiriyor. Bu projeyle gençleri hem tarım konusunda bilinçlendirmeyi hem de doğayla iç içe bir eğitim sunmayı amaçlıyor. Geleceğin tarım liderleri olacak bu gençler, aldıkları eğitimlerle hem yerel zeytin üretimini ileriye taşıyacak hem de sürdürülebilir tarımın devamlılığına katkıda bulunacak.

Kaynak: İHA