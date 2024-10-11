BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: Bir Gün Ara ile Değişti! Akaryakıt Fiyatlarında Beklenenin Altında Zam Herkesi Şaşırttı (11 Ekim Cuma Güncel Benzin-Motorin Fiyatları)
Akaryakıt fiyatları zam ve indirim haberleri ile araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası dün önce motorin fiyatları değişti ve 77 kuruş zam geldi. Bugün ise tabelada benzin fiyatı için yeni rakamlar yandı! Peki 11 Ekim 2024 Cuma akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin-mazot fiyatı…
Son dakika haberi: Benzin fiyatı bugünden itibaren bir kez daha değişti. Akaryakıt fiyatları brent petroldeki hareketli grafik ile şekillenirken motorin fiyatları ardından bir zam da benzin litre fiyatına geldi! Çifte zam sonrası akaryakıt litre fiyatları neredeyse eşitlendi.
SON DAKİKA: BENZİNE ZAM YAPILDI
Akaryakıt zammı beklenen düzeyde olmadı. Geçtiğimiz gün fiyatların motorinde 1 lira 55 kuruşluk, benzinde ise 1,26 TL olacağı ifade edilmişti. Ancak dün mazot fiyatı 77 kuruş artarken bugün benzin fiyatları da aynı seviyede yani beklenenin altında 77 kuruş yükseldi.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,67 TL
Motorin litre fiyatı: 43,47 TL
LPG litre fiyatı: 24,85 TL
İSTANBUL ASYA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 43,54 TL
Motorin litre fiyatı: 43,41 TL
LPG litre fiyatı: 25,35 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,02 TL
Motorin litre fiyatı: 43,93 TL
LPG litre fiyatı: 25,29 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 44,48 TL
Motorin litre fiyatı: 44,44 TL
LPG litre fiyatı: 24,91 TL