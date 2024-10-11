BENZİN ZAMMI SON DAKİKA: Bir Gün Ara ile Değişti! Akaryakıt Fiyatlarında Beklenenin Altında Zam Herkesi Şaşırttı (11 Ekim Cuma Güncel Benzin-Motorin Fiyatları)

Son dakika haberi: Benzin fiyatı bugünden itibaren bir kez daha değişti. Akaryakıt fiyatları brent petroldeki hareketli grafik ile şekillenirken motorin fiyatları ardından bir zam da benzin litre fiyatına geldi! Çifte zam sonrası akaryakıt litre fiyatları neredeyse eşitlendi.

SON DAKİKA: BENZİNE ZAM YAPILDI

Akaryakıt zammı beklenen düzeyde olmadı. Geçtiğimiz gün fiyatların motorinde 1 lira 55 kuruşluk, benzinde ise 1,26 TL olacağı ifade edilmişti. Ancak dün mazot fiyatı 77 kuruş artarken bugün benzin fiyatları da aynı seviyede yani beklenenin altında 77 kuruş yükseldi.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43,67 TL

Motorin litre fiyatı: 43,47 TL

LPG litre fiyatı: 24,85 TL

İSTANBUL ASYA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 43,54 TL

Motorin litre fiyatı: 43,41 TL

LPG litre fiyatı: 25,35 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44,02 TL

Motorin litre fiyatı: 43,93 TL

LPG litre fiyatı: 25,29 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 44,48 TL

Motorin litre fiyatı: 44,44 TL

LPG litre fiyatı: 24,91 TL