EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Hesapları Değiştiren Açıklama: Enflasyon Farkında Yeni Hesap: İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu
Son dakika: Memur zammı ve emekli zammı için Merkez Bankası’ndan ipucu olacak yeni bir açıklama geldi. Piyasa Katılımcıları Anketi’nin Ekim ayı sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Böylece 6 aylık memur enflasyon farkı ve emekliye zam hesabı değişti. Peki en düşük emekli maaşı ve memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Detaylar haberimizde…
SİNEM ERYILMAZ / ÖZEL HABER
Emekli ve memur zammında kritik öneme sahip enflasyon rakamları için Merkez Bankası son dakika olarak açıkladı. Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde emekliye ve memura zam için rakam yükseldi. Bu kapsamda piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi. SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi zammında Ocak 2025 tablosu değişti.
16 milyon emekli ve 4,5 milyon memur Ocak 2025 zammı için hesap makinelerini şimdiden çalıştırmaya başladı. SSK ve Bağ-Kur emekli zammında 6 aylık enflasyon rakamları doğrudan etkili olacakken, memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile yeni aylıklar ortaya çıkacak. En düşük emekli maaşının da Ocak ayında yeniden düzenlenmesi konusu hükümetin masasına gelecek.
3 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI NETLEŞTİ
2024’ün ikinci yarısında 3 aylık enflasyon rakamları netleşti. Bu kapsamda 3 aylık enflasyon farkı 8,92 oldu. Memurlar içinse toplu sözleşme zammı devreye girecek. Temmuz’da yüzde 10 olan oran Ocak ayında yüzde 6’ya gerileyecek. Şu an için buradan doğan herhangi bir fark yok. Bu sebeple Emekli Sandığı mensupları için yüzde 4,94’lük enflasyon farkı ortaya çıksa da yüzde 0,99’luk bir oran daha gerekiyor.
MERKEZ BANKASI’NDAN YENİ İPUCU
Merkez Bankası’nın yeni enflasyon tahminine göre 6 aylık enflasyonun yüzde 15,53 olması bekleniyor. Bu oran Bağ-Kur ve SSK emekli zammını doğrudan yansıtacak. Memur ve memur emeklisi ise tahminlere göre yüzde 11,33 zam alacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı düzenlemesi sıfır zam ihtimaline karşı bir kez daha gündeme gelecek. Burada SSK ve Bağ-Kurlu milyonlar için rakamın 14-15 bin TL düzeyinde olacağı yönünde beklentiler var.
En düşük memur emekli maaşı - 17.586 TL - 19.578 TL
En düşük memur maaşı: 39.205 TL - 43.646 TL
Bekar memur: 36.236 TL - 40.341 TL’ye yükselecek.
MEMURLAR - MEVCUT - 3 AYLIK - 6 AYLIK YÜZDE 11,33 TAHMİNİ İLE
Şube Müdürü (Üni. Mezunu) 1/4: 57.762 TL - 60.615 TL - 64.142,78 TL
Memur (Üni. Mezunu) 9/1: 40.824 TL - 42.841 TL - 47.694,89 TL
Uzman Öğretmen 1/4: 52.575 TL - 55.172 TL - 61.422,99 TL
Öğretmen 1/4: 47.441 TL - 49.785 TL - 55.425,64 TL
Başkomiser 1/3: 58.074 TL - 60.943 TL - 67.847,84 TL
Polis Memuru 8/1: 52.552 TL - 55.148 TL - 61.396,27 TL
Uzman Doktor 1/4: 66.174 TL - 69.443 TL - 77.310,89 TL
Hemşire (Üni. Mezunu) 5/1: 47.060 TL - 49.385 TL - 54.980,32 TL
Mühendis 1/4: 58.957 TL - 64.440 TL - 75.284,69 TL
Teknisyen (Lise Mezunu) 11/1: 41.890 TL - 43.959 TL - 48.939,55 TL
Profesör 1/4: 85.671 TL - 89.903 TL - 100.089,01 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: 56.537 TL - 59.330 TL - 66.052,09 TL
Vaiz 1/4: 49.161 TL - 51.590 TL - 57.435,15 TL
Avukat 1/4: 56.179 TL - 58.954 TL - 65.633,49 TL
MEMUR EMEKLİSİ - MEVCUT - 3 AYLIK - 6 AYLIK YÜZDE 11,33 TAHMİNİ İLE
Müsteşar 1/1: 63.946 TL - 67.105 TL - 74.708,00 TL
Genel Müdür 1/1: 56.598 TL - 59.394 TL - 66.123,34 TL
Şube Müdürü (Lisans) 1/4: 22.210 TL - 23.307 TL - 25.947,68 TL
Memur (Lisans) 4/1: 17.388 TL - 18.247 TL - 20.314,39 TL
Öğretmen 1/4: 26.338 TL - 27.639 TL - 30.770,50 TL
Kaymakam 1. Sınıf 1/4: 37.289 TL - 39.131 TL - 43.564,54 TL
Başkomiser 1/4: 26.338 TL - 27.639 TL - 30.770,50 TL
Polis Memuru 1/4: 26.338 TL - 27.639 TL - 30.770,50 TL
Hemşire (Lisans) 1/4: 26.338 TL - 27.639 TL - 30.770,50 TL
Mühendis 1/4: 26.372 TL - 27.675 TL - 30.810,58 TL
Teknisyen (Lise) 1/4: 18.934 TL - 19.869 TL - 22.120,16 TL
Pratisyen Hekim 1/4: 38.926 TL - 40.849 TL - 45.477,19 TL
Profesör 1/4: 46.122 TL - 48.400 TL - 53.883,72 TL
İmam Hatip: 26.568 TL - 27.880 TL - 31.038,80 TL
Avukat 1/4: 26.568 TL - 27.880 TL - 31.038,80 TL