EMEKLİ MEMUR ZAMMI SON DAKİKA: Merkez Bankası’ndan Hesapları Değiştiren Açıklama: Enflasyon Farkında Yeni Hesap: İşte Meslek Meslek Zamlı Maaş Tablosu

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi sıfır zam ihtimaline karşı bir kez daha gündeme gelecek. Burada SSK ve Bağ-Kurlu milyonlar için rakamın 14-15 bin TL düzeyinde olacağı yönünde beklentiler var.