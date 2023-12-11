Arzu Çerkezoğlu: Türkiye’de hala asgari ücret tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor, oysa hepimizin bir ailesi var

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu(DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve DİSK üyeleri, bugün Edirne Saraçlar Caddesi’nde asgari ücretle ilgili basın açıklaması yaptı.

Arzu Çerkezoğlu, DİSK’in artan enflasyon karşısında asgari ücret rakamı açıklamayacağını ifade ederek asgari ücretin tek bir işçi üzerinden belirlenmemesi gerektiğini ifade etti. Basın açıklamasına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da destek verdi.

Çerkezoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün asgari ücreti yüksek enflasyon koşullarında 2024 yılında ‘Tek sefer belirleyeceğiz’ diyenlere, ‘Bir kez asgari ücret belirleyeceğiz ve bu iş burada bitecek’ diyenlere, o yapılan artışla beraber bir yıl boyunca milyonlarca işçiyi açlığa, yoksulluğa mahkum etmek isteyenlere buradan çok açık bir şekilde söylüyoruz; 'Bir asgari ücret belirleriz bu işi bitiririz’ diyenler bilsinler ki, asgari ücrete yapılan zammı hiç etmeye çalışanlar bilsinler ki, DİSK için Türkiye işçi sınıfı için bu iş burada bitmez.

'BİZ ARTIK ASGARİ ÜCRETTE RAKAMLARIN PEŞİNDEN KOŞMAK İSTEMİYORUZ'

Gerçekten o kadar yüksek enflasyonlu bir sürece girdik ki, bugün aldığımızı yarın aynı fiyata alamadığımız bir süreçteyiz. Dolayısıyla bizim aralık ayında söyleyeceğimiz bir rakam zamlı asgari ücreti alacağımız 1 Şubat’a kadar uçup gidecek. O nedenle biz artık asgari ücrette rakamların peşinden koşmak istemiyoruz. İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz. İşçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği bir ücret olsun istiyoruz. Türkiye’de hala asgari ücret tek bir işçi üzerinden hesaplanıyor. Oysa hepimizin bir ailesi var. Bir işçinin ailesiyle birlikte yaşayabileceği geçim ücreti olabilmesi için insanca yaşayacak bir ücret olması için asgari ücretin mücadelemizi büyütmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA