DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı 2,9 milyon değil 8,1 milyon

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), ekim ayı İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu'nu yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımlandığı Ekim 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına dikkat çeken DİSK-AR, araştırmadan hareketle şu verileri paylaştı:

"TÜİK’in Ekim 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçları 11 Aralık 2023’te yayımlandı. Mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 8,5, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı (âtıl işgücü) ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti. TÜİK’e göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde dar tanımlı işsiz sayısı (mevsim etkisinden arındırılmış) 2023 Ekim ayında 2 milyon 961 bin oldu."

"GENİŞ TANIMLI İŞSİZLİK BİR YILDA 547 BİN ARTTI"

TÜİK’e göre pandemi öncesinde, 2019 Ekim’de yüzde 13,5 olan dar tanımlı işsizlik Ekim 2023’te yüzde 8,5 olarak gerçekleştiği belirtilen raporda, "Ancak aynı yıllarda geniş tanımlı işsizlik yüzde 18,8’den yüzde 21,3’e yükseldi. Son 1 yılda geniş tanımlı işsiz sayısı 547 bin artarak 7,6 milyondan 8,1 milyona yükseldi. Covid19 salgını sonrası geniş tanımlı işsizlik oranı 2,5 puan, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon 731 bin kişi arttı. TÜİK’in âtıl işgücü oranından hareketle yaptığımız hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı Ekim 2023’te 8 milyon 143 bin olarak gerçekleşti" denildi.

"2.5 MİLYONU AŞKIN İŞSİZ, İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAMADI"

Ekim 2023’te TÜİK',n toplam dar tanımlı işsiz sayısını 2 milyon 961 bin kişi olarak açıkladığı ve resmi dar tanımlı işsizlerin ezici çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı vurgulanan raporda, "İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının ağır olması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğinden yararlanamıyor. İŞKUR’un Ekim 2023 verilerine göre ise bu ayda işsizlik ödeneği alabilenlerin sayısı 360 bin civarındadır. Böylece Ekim 2023’te resmi işsizlerin sadece yüzde 12,2’si işsizlik ödeneği alabildi. 2,5 milyonu aşkın işsiz işsizlik ödeneğinden yoksun kaldı. Bu da işsizlerin yüzde 87,8’nin işsizlik ödeneği alamadığı anlamına geliyor" denildi.

"EN YÜKSEK KATEGORİ KADIN İŞSİZLİĞİ"

TÜİK tarafından açıklanan dört ayrı işsizlik türünde de kadın işsizliğinin erkek işsizliğinden oldukça yüksek seyrettiği belirtilen raporda, şu ifadeler yer aldı:

"Ekim 2023’te mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerde yüzde 7 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik (âtıl işgücü) erkeklerde yüzde 16,6, kadınlarda ise yüzde 29,4 olarak hesaplandı. Geniş tanımlı kadın işsizliği ile geniş tanımlı erkek işsizliği arasındaki fark yaklaşık 13 puandır. Ekim 2023 mevsim etkisinden arındırılmış HİA verilerine göre işsizlik türlerinin en yüksek olduğu kategori yüzde 29,4 ile geniş tanımlı kadın işsizliği olmaya devam ediyor. İkinci yüksek işsizlik kategorisi yüzde 21,3 ile geniş tanımlı işsizliktir. Ekim 2023’te üçüncü en yüksek işsizlik kategorisi ise yüzde 21 ile genç kadın işsizliği oldu."