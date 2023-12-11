Bakanlıktan 4 bin TL'lik yardım haberlerine yalanlama

"Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım: İlk şart var En az 1 çocuk sahibi olmak" başlığında çıkan haberlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kadınlar para verdiği söylenilmişti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, başvuran tüm kadınlara bakanlığın 4 bin TL yardımda bulunulduğuna ilişkin iddiaları “yazılı bilgilendirme” yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan bilgilendirmede bu haber yalanlandı.

Yapılan açıklama şöyle:

“‘Çalışan ya da ev hanımı başvuran tüm kadınlara 4 bin TL yardım: İlk şart var En az 1 çocuk sahibi olmak’ başlığı adı altında internet sitelerinde haberlerin dolaştığı görülmektedir. Bazı basın mensubu arkadaşlarımızın bizleri arayarak bilginin teyidini istemesi üzerine bir açıklama yapma gereği duyduk. Bakanlığımızın bu isim adı altında herhangi bir yardımı bulunmamaktadır. Lütfen ‘tıklanma’ amacıyla yapılan bu tip haberleri dikkate almayınız. Bakanlığımız ve yetkili diğer kurumların resmi sayfalarından açıklanmayan hiçbir bilgiyi teyitlemeden kullanmamanızı rica ederiz.”

Kaynak: ANKA