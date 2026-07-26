Araç Sahipleri Dikkat! MTV Ödemelerinde Son Tarih Yaklaştı: Kaçıran Fazla Fazla Ödeyecek

"Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ikinci taksit ödemeleri için geri sayıma geçildi. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ödemelerde son tarih 31 Temmuz olarak açıklanırken, bu tarihe kadar ödeme yapmayan vatandaşlar gecikme faizi ile karşı karşıya kalacak.

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Araç Sahipleri Dikkat! MTV Ödemelerinde Son Tarih Yaklaştı: Kaçıran Fazla Fazla Ödeyecek
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2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödeme dönemi 1 Temmuz tarihinde başladı.

ÖDEMELERDE BU CUMA SON GÜN

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren ödeme süreci 31 Temmuz Cuma günü sona erecek. Motorlu taşıtlar vergisi yılda iki defa ödeniyor. Ocak ve temmuz ayları olmak üzere 2 eşit taksite bölünüyor.

ÖDEMELER NASIL YAPILIYOR?

Mükellefler, MTV ödemelerini dijital kanallar veya fiziki noktalar üzerinden yapabiliyor. Ödeme yapılabilecek yöntemler şu şekilde:

İnternet üzerinden ödeme şekli: Gelir İdaresi Başkanlığı'na ait Dijital Vergi Dairesi, GİB mobil uygulaması ile anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları.

Fiziki ödeme şekli: Vergi dairesi vezneleri, PTT şubeleri ve anlaşmalı bankaların şubeleri ile ATM'leri.

GECİKEN ÖDEMEYE FAİZ İŞLEYECEK

Belirlenen son güne kadar ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi süreci devreye girecek. Yasal sürenin dolmasının ardından ödenmeyen vergi tutarına, gecikilen her ay için kanuni oranlarda gecikme faizi uygulanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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MTV Vergi
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